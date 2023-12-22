دولت و مجلس بودجه را به نفع مردم تنظیم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: اقدام اخیر دشمنان در هک سامانه سوخت، اقدامی استیصالی و از روی درماندگی است که به اقتدار و امنیت کشور ضربه و خدشه‌ای وارد نمی‌کند و تنها مزاحمتی چند ساعته برای مردم دارد.

وی با بیان اینکه دشمن روی مسائلی دست می‌گذارد که نهایتاً حس نارضایتی عمومی را تشدید کندُ گفت: دست گذاشتن روی زیرساخت‌ها مهمی همچون پمپ بنزین و تلاش برای اختلال در روند فعالیت آن به دلیل فراگیری گسترده‌ای که دارد باعث می‌شود دامنه احساس نارضایتی عمومی تا حد زیادی بالا برود.

خطیب جمعه تبریز افزود: البته باید به این نکته اشاره کنم که ضریب حملات به زیرساخت‌های حساس ما خیلی بالاست و الحق و الانصاف در حوزه امنیت سایبری اقدامات قابل توجهی انجام شده است اما اجازه اختلال حتی در یک مورد نیز نباید به دشمن داده شود.

باید در حوزه امنیت سایبری اقدامات کافی اطمینان بخش و نفوذ ناپذیر انجام دهیم و انتظار از مسئولان این است که به دشمن اجازه ندهیم از یک سوراخ دوباره بگزد.

وی گفت: البته بازگشت سریع چرخه توزیع سوخت به شرایط عادی نشان دهنده کار جهادی در این حوزه بود که از این تریبون از دست اندارکاران قدردانی می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: فرمول دشمن عصبانی کردن مردم و وادار کردن آنها به واکنش در کف خیابان است این فرمول بارها توسط دشمن اجرا شده لذا باید در مقابل این فرمول هوشیار بود.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود به بحث بودجه و برنامه ریزی در کشور اشاره کرد و اظهار کرد: قانون بودجه جامع‌ترین سند درآمدی و هزینه‌ای یکساله کشور است این ایام لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.

وی افزود: سال گذشته از همین تریبون و در خصوص لایحه بودجه عرض کردم که هم دولت و هم نمایندگان مجلس باید بودجه را به نفع مردم تنظیم کنند بهبود معیشت مردم در بودجه باید جزو اصول و مبانی برنامه نویسی قرار گیرد.

آل‌هاشم گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم بودجه‌ای که دولت‌ها می‌نوشتند معمولاً دارای این ایراد بود که هزینه‌های قطعی اما درآمدها غیرقطعی بود و این موضوع در نهایت به کسری بودجه به عنوان ام الخبائث منجر می‌گردید.

وی تصریح کرد: فشار کسری بودجه روی دوش مردم می‌افتد از این رو باید در قانون بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که مردم از رفاه بیشتری برخوردار شوند.

خطیب جمعه تبریز همچنین به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ اظهار کرد: انتخابات نهاد سازمان‌دهی جامعه و پیش برنده تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است انسان‌ها ناگریز به زندگی جمعی هستند پس اگر قرار است در نسبت و ارتباط با یکدیگر زندگی کنیم نتیجه این می‌شود که علاوه بر سرنوشت فردی، سرنوشت جمعی هم داریم. انتخابات بستری است که بتوانیم این سرنوشت جمعی را با بهترین شیوه رقم بزنیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی با ایده مردم‌سالاری دینی، دخالت مردم در تدبیر امور زندگی جمعی فراهم کرد لذا انتخابات یک فرصت است انتخابات عرصه‌ای بی‌بدیل برای تحول و رشد سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه است.

آل هاشم گفت: باید روی عوامل مشارکت زا کار شود و بدیهی است باید از کارهای که روی مشارکت تاثیرمنفی می‌گذارد اجتناب شود.

وی ادامه داد: افزایش مشارکت تنها معطوف به یک مؤلفه نیست عوامل متعددی باید کنار هم قرار گیرد تا یک انتخابات حماسی شکل بگیرد.

امام جمعه تبریز گفت: همه از جمله نخبگان فعالان رسانه‌ای و سیاسی و اجتماعی در تحقق عوامل افزایش مشارکت نقش خود را ایفا کنند.

آل هاشم همچنین اظهار کرد: آلودگی هوا به یک داستان تکراری در شهر تبریز تبدیل شده و در ایام پاییز و زمستان هر سال باید شاهد افزایش آلاینده‌ها در این شهر باشیم بنده تابستان امسال به مسئولان امر بابت فکر عاجل برای جلوگیری از آلودگی هوا تذکر دادم.

وی گفت: با وجود آن تذکرات، هنوز تبریز از آلودگی رنج می‌برد باید در این باره فکر اساسی شود با تعطیلی مدارس کار درست نمی‌شود این پاک کردن صور ت مسئله است نه حل مسئله است.

آل‌هاشم افزود: منشأ آلودگی هوا در تبریز مشخص است باید روی رفع زمینه‌های آلودگی کار شود اما متأسفانه هر سال دریغ از پارسال.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: مدیران باید به مردم گزارش دهند که نسبت به سال گذشته در خصوص کاهش آلودگی هوا چه اقداماتی داشته‌اند و تریبون نماز جمعه در اختیار آنهاست تا در این خصوص به مردم گزارش دهند.