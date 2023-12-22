  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

سرهنگ کرمی راد خبر داد؛

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای در پایانه مسافربری غرب

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای در پایانه مسافربری غرب

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران بزرگ از دستگیری کلاهبردارحرفه ای که با اخاذی و جا به جایی کارت بانکی شهروندان اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد گفت: در پی افزایش کلاهبرداری در محله میدان آزادی تهران رسیدگی به موضوع را تیمی از مأموران انتظامی مترو آزادی بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی‌جویی های انتظامی به دست آوردند متهم به بهانه گرفتن بلیط مترو کارت‌های عابر بانک شهروندان را گرفته و پس از جا به جایی کارت شهروندان با کارت‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کند افزود: در یک عملیات منسجم و ترفندهای پلیسی نهایتاً در ۲۶ آذر ماه سال جاری متهم را در حال کلاهبرداری از یکی از شهروندان غافلگیر و دستگیر کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران بزرگ تصریح کرد: متهم در تحقیقات ابتدایی به بزه انتسابی و کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرد و از متهم ۷ عدد کارت بانکی مسروقه کشف شد.

سرهنگ کرمی راد با اشاره به اینکه متهم به اخاذی و کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرده است در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد

کد مطلب 5973325

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها