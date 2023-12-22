به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد گفت: در پی افزایش کلاهبرداری در محله میدان آزادی تهران رسیدگی به موضوع را تیمی از مأموران انتظامی مترو آزادی بر عهده گرفتند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی‌جویی های انتظامی به دست آوردند متهم به بهانه گرفتن بلیط مترو کارت‌های عابر بانک شهروندان را گرفته و پس از جا به جایی کارت شهروندان با کارت‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری می‌کند افزود: در یک عملیات منسجم و ترفندهای پلیسی نهایتاً در ۲۶ آذر ماه سال جاری متهم را در حال کلاهبرداری از یکی از شهروندان غافلگیر و دستگیر کردند.

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران بزرگ تصریح کرد: متهم در تحقیقات ابتدایی به بزه انتسابی و کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرد و از متهم ۷ عدد کارت بانکی مسروقه کشف شد.

سرهنگ کرمی راد با اشاره به اینکه متهم به اخاذی و کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرده است در پایان خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد