ایمان مردم غزه مردم غرب را شیفته قرآن کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مولانا غلام نبی توکلی ظهر جمعه در بخش اول خطبه های این هفته نماز در تشریح آیات جهاد در قرآن کریم، اظهار کرد: پیش از نزول آیات جهاد عده ای مدام درخواست جهاد داشتند ولی وقتی جهاد فرض شد، از وعده خود فرار می کردند، این داستان امروز هم در وعده های انتخاباتی نمایندگان مجلس یا دولتمردان می توان دید، حتی در بین مردم عادی نیز شاهدیم برخی وعده ای می‌دهند و خلف وعده می کنند.

امام جمعه شهرستان تایباد افزود: خداوند می فرماید«چرا حرفی می زنید اما مخالف آن عمل می کنید؟ در نزد خداوند گناه بزرگی است، اینکه چیزی بگویید و عمل نکنید». ابن عباس می فرماید وقتی این آیه نازل شد، عده ای مخلص به قول خود عمل کردند و چنان جهاد کردند که خداوند آیه دیگری نازل کرد و فرمود: «خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران، مانند بنیان و سدّی آهنین همدست و پایدارند بسیار دوست می دارد».

وی تاکید کرد: ما باید به مردم فلسطین درود بفرستیم زیرا این مردم در یک جنگ جهانی به تنهایی می جنگند. ملت فلسطین امروز به تنهایی با جهان غرب در نبرد است و فقط خداوند با آنها همراه است. متاسفانه کشورهای جهان اسلام در خواب هستند و اگر تحرکی هم دارند برای یک قطعنامه ضعیف است.

مولانا توکلی با بیان اینکه اسراییل عمدا زیرساخت های بهداشتی و درمانی غزه را از بین برده است، گفت: این رژیم به هیچ قانونی پایبند نیست و وحشیانه سرزمین غزه را نابود کرده است. یکی از دلایل این جنایت، دوری ما مسلمانان از یکدیگر هستند، البته تاکید کنم ملت ها حاضر هستند همین امروز راهی فلسطین شوند ولی دولت ها مرزها را بسته و به دنبال کسب اجازه از اسرییل هستند.

امام جمعه شهرستان تایباد شهادت هر کودک، زن یا سالمندی در غزه پیروزی برای اسلام دانست و افزود: در جهان‌امروز هیچ تبلیغی یا اسلحه ای نمی توانست اسلام را چنین در جهان زنده کند اما ایمان مردم غزه، غرب را شیفته قرآن کرده است. هرچند امپراطوری رسانه ای غرب مانع انتشار این محتوا است اما رسانه های مجازی نشان می دهند هر مسجدی در غرب روزانه میزبان چند هزار نو مسلمان است که شهادتین به زبان می آورند و این معجزه است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از معجزات این جنگ کم بودن نیروهای حماس نسبت به سربازان اسراییلی است، خود سربازان رژیم صهیونیستی می گویند ما در غزه با ارواح در جنگیم و نمی بینیم روزانه با چه کسی می جنگیم. غزه امروز قبرستان تانک‌های مرکاوا یا نفربرهای مدرن آمریکایی است. در حالی که دولت‌ها بیکار نشسته هستند، از مردم فقط برای مجاهدین در فلسطین دعا است و همه باید روزانه برای نابودی اسراییل دعا کنیم و برای مجاهدان نصرت و پیروزی بخواهیم.