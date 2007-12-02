نخستین جشنواره تئاتر ایدز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی چنگیزپو دبیر جشنواره تئاتر ایدز در این مراسم با تشکر از حاضران در مراسم افتتاحیه گفت: "عمده فعالیت من در زمینه اطلاع رسانی بیماری ایدز بوده و با توجه به فعالیت‌هایی که در سازمان صدا و سیما داشته‌ام به این نتیجه رسیدم که جای کارهای رسانه‌ای در این زمینه خالی است."

وی ادامه داد: "در حال حاضر بیشتر همایش‌ها، سخنرانی‌ها و کارهایی که در زمینه معرفی بیماری ایدز برگزار می‌شود، جنبه آموزشی دارد. در حالی که فعالیت رسانه‌ها به منظور پیشگیری از گسترش بیماری اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر ما اولین جشنواره فیلم ایدز را آذرماه 84 در فرهنگسرای اندیشه برگزار کردیم که 110 فیلم به دبیرخانه رسید."

چنگیزپو با تاکید بر فعالیت مثبت برگزارکننده جشنواره اظهار داشت: "برپایی جشنواره فیلم ایدز و یک هفته فیلم با همین موضوع در دانشگاه الزهرا (س) موجب شد تا موسسه خصوصی نگین همایش پارسیان از سوی وزارت علوم امکان طرح بحث HIV را در تمام دانشگاهها و دانشکده‌های خصوصی سراسر کشور داشته باشد."

دبیر جشنواره تئاتر ایدز با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای برپایی این مراسم گفت: "با توجه به فعالیت‌هایی که تا امروز انجام دادیم، درصدد برآمدیم امسال یک جشنواره تئاتر برگزار کنیم. ابتدا از سوی اداره کل هنرهای نمایشی در این زمینه مخالفت وجود داشت، اما وقتی به بطن موضوع اشاره کردیم، آنها موافقت خود را با برگزاری این جشنواره اعلام کردند."

وی خاطرنشان ساخت: "پس از انتشار فراخوان تا اول شهریور که آخرین مهلت دریافت آثار بود، 75 اثر از شهرهای مختلف کشور به دبیرخانه رسید. سپس با حضور برخی اساتید همایش یک دوره آموزشی برای متقاضیان شرکت در جشنواره برگزار شد. بعد از بازبینی نهایی 10 نمایش برگزیده و برای حضور در جشنواره انتخاب شد."

چنگیزپو درباره مشکلات مالی جشنواره گفت: "تنها حامی مالی جشنواره بانک کشاورزی بود و سایر هزینه‌های را خودم متحمل شدم. امیدوارم با تلاش گروههای شرکت‌کننده در جشنواره و دیگران بتوانیم شرایط خوبی برای اجراها فراهم کنیم. البته با وزارت علوم به توافق رسیدیم که آثار برتر در دانشگاهها اجرا شود و تلویزیون آثار را به صورت تله تئاتر ضبط و خریداری کند."

دکتر ساعد دبیر شورای سلامت سازمان صدا و سیما به عنوان دیگر سخنران مراسم افتتاحیه اولین جشنواره تئاتر ایدز گفت: "ایدز جزو گروه بیماری های رفتاری یعنی وابسته به نوعی رفتارهای خاص است. یعنی اگر این نوع رفتارها اصلاح شود، تقریبا ابتلا جدید به این بیماری نخواهیم داشت."

وی تاکید کرد: "ایدز همانند بیماری آنفلوآنزا پرندگان و دیگر بیماری‌های عفونی خیلی راحت منتقل نمی‌شود، اما این درباره افرادی صدق می‌کند که در گروه افراد با رفتارهای پرخطر نیستند. یعنی معتادان و زنان خیابانی به خاطر انجام رفتارهای ناهنجار پرخطر همواره در معرض ابتلا به بیماری ایدز و انتقال آن قرار دارند."

دبیر شورای سلامت صدا و سیما ادامه داد: "توجه به اطلاع رسانی و خبردهی عموم مخاطبان اهمیت زیادی در این بخش دارد. در این زمینه اداره کل هنرهای نمایشی می‌تواند نقشی موثر در آموزش داشته باشد. به طور کلی هنر می‌تواند فاصله تولید تا پیاده شدن آموزش را کوتاه کند. یعنی پیام‌هایی که در مراکز علمی تولید می‌شود، می‌تواند زمینه ساز یک تئاتر یا فیلم باشد."

نخستین جشنواره تئاتر ایدز از یازدهم تا شانزدهم آذرماه امسال در فرهنگسرای دانشجو (شفق) برگزار می‌شود و در آن 10 اثر نمایشی به اجرا درمی‌آیند. چهار فیلم برگزیده نیز در این جشنواره نمایش داده خواهد شد.

اداره کل هنرهای نمایشی، وزارت بهداشت، اداره کل فرهنگی وزارت علوم، شورای سیاستگزاری سلامت صدا و سیما، رادیو سلامت، کمیسیون ملی یونسکو، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فرهنگسرای دانشجو، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بانک کشاورزی و موسسه همای سعادت حامیان جشنواره هستند.