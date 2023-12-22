مشاوران مسؤولان شجاع باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد شریفی در نماز جمعه این هفته نائین با اشاره به سه گروهی که نباید با آنها مشورت کرد، اظهار داشت: به فرموده امیرالمؤمنین (ع)، هنگامی که خواستید با کسی مشورت کنید، انسان بخیل را دخالت ندهید چرا که بخیل کسی است که شما را از فضل و نیکی جدا می‌کند و شما را از تنگدستی می‌ترساند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات بودجه‌هایی به دستگاه‌های دولتی وارد می‌شود و در اختیار برخی افراد مسئول قرار دارد اما متأسفانه از ترس فقر، نداری، کم شدن و ضرر، این بودجه‌ها یا هزینه نمی‌شود و یا در جاهای ناشایستی هزینه می‌شود.

خطیب نماز جمعه نائین افزود: برخی مسئولان دولتی بنگاه‌های بساز و بفروش می‌شوند و پولی که باید خرج مردم و باعث عمران و آبادانی شود را مسبب نقدینگی می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در مشورت همچنین نباید فرد ترسو را در دخالت دهید زیرا در انجام کارها، روحیه شما را سست می‌کند و بدانید که راز یک مسئول خوب در شجاعت او است و کسانی که به او مشاور می‌دهند انسان‌های شجاع و نترس باشند.

حجت‌الاسلام شریفی ادامه داد: با انسان حریص و طمع‌کار نیز مشورت نکنید چرا که بدی را در نظر شما زینت می‌دهند و شما را به ظلم وادار می‌کنند و انسان حریص کسی است که مانند شیطان شما را منجلاب‌ها قرار می‌دهد و خود فرار می‌کند.

وی با بیان اینکه بدگمانی‌های ما به خدا بدی‌هایی را ایجاد می‌کند، تاکید کرد: انسانی که به خداوند بدگمان باشد، بخیل، ترسو، ناامید، بدون توکل و حریص می‌شود و امید به وعده‌های الهی مؤمن را قوت می‌بخشید و خونی که در رگ‌های وجودی مؤمن جریان دارد، امید و توکل به خدای عالمیان است‌.

حجت‌الاسلام شریفی با اشاره به مناسبت‌های هفته‌ای که گذشت، گفت: ایام سوگواری حضرت زهرا (س) و شب چله را پشت سرگذاشتیم و فصل زمستان آغار شده و پیشنهاد می‌شود امشب را نیز شب چله قرار دهید و به دیدار بستگان و بزرگان بروید چرا که شب چله اگر چهل شب نیز بشود اشکالی ندارد.

وی اضافه کرد: مسئله صله ارحام را جدی بگیرید و کسانی که دیر به دیر به آنها سرزده می‌شود یا افرادی که زمین گیر شدن باید به این عزیزان سر زده شود و آنها را فراموش نکنیم.