به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی در خطبههای نمازجمعه این هفته زاهدان، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت عیسی (ع)، افزود: دوشنبه سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) است که یکی از پیامبران اولوالعزم بوده و بشارت آمدن پیغمبر اکرم (ص) را داد، این اخبار در انجیل واقعی آمده، چنانکه حضرت موسی (ع) نیز این بشارت را داده و در کتاب تورات ایشان چنین چیزی وجود دارد.
محامی بیان کرد: ویژگی حضرت عیسی (ص) این است که در دوران ظهور حضرت مهدی (عج) به این عالم بازگشته و در نماز به امام زمان (عج) اقتدا میکند به نشانه اینکه همه ادیان زیر پرچم امام زمان (عج) خواهند بود.
وی ادامه داد: چهارشنبه سیزدهم جمادیالثانی سالروز وفات جناب امالبنین (س) همسر شهید و مادر چهار شهید است که به همین مناسبت، این روز، تحت عنوان روز تکریم از مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: جناب امالبنین نمونه بارز و الگوی بزرگ اخلاق و ادب بود و اخلاق و ادب را نسبت به امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) به خوبی رعایت میکرد و پس از رحلت حضرت زهرا (س) وقتی حضرت علی (ع) با ایشان ازدواج کرد، بر حسب آنچه که نقل کردهاند وقتی وارد خانه حضرت شد به فرزندان حضرت عرض کرد من آمدهام تا برای شما خدمتگذار باشم و در عمل نیز چنین چیزی را نشان داد.
وی گفت: نقل شده که نام اصلی ایشان هم فاطمه بود اما از امام علی (ع) درخواست کرد تا به این نام او را صدا نزند تا مبادا فرزندان یاد مادر خود بیفتند و این اخلاق و ادب توانست در دامان خود شیرمردانی چون حضرت ابوالفضل (ع) را تربیت کند که در صحرای کربلا حماسه آفرید و الگوی اخلاق و ادب بود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: زنان قهرمان ما در ایران اسلامی در طول دفاع مقدس و در طول سالها شهدای زیادی را تقدیم کردهاند و به جناب امالبنین اقتدا کردهاند.
وی با اشاره به سفر صورت گرفته به منطقه سیستان و دیدار با برخی از خانوادههای شهدای واقعه تروریستی شهرستان راسک در زابل و بنجار، تضریح کرد: در این دیدارها، مادر شهیدی که جوان خود را از دست داده با صلابت عنوان میکرد که افتخار میکند و این شهید را به رهبرش تقدیم کرده و در مسیر دفاع از اسلام که چنین مادرانی از همان جناب امالبنین الگو گرفتهاند.
وی اظهار کرد: ما مدیون شهدا و خانوادههایشان هستیم و باید قدر آنها را دانسته و بر صدر بنشانیم و تا جایی که ممکن است، آنان را تکریم کنیم، زیرا بهترین و بیشترین تکریم این است که راه شهدای آنها را ادامه دهیم و اجازه ندهیم خون آنها هدر بورد و نگذاریم پرچمی که از دست آنها افتاده بر زمین بماند و همواره این پرچم دفاع از اسلام، انقلاب و میهن اسلامی برافراشته باشد و همواره در راستای حفظ و تقویت وحدت ملی و امنیت ملی خود تلاش کنیم.
محامی بیان کرد: در روزهای گذشته، واقعه دردناک حمله ناجوانمردانه به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان راسک را داشتیم و عدهای از عزیزان ما شهید شدند که شهادت این دلاورمردان را به خانواده شهدا و مردم عزیز و صبور استان تسلیت عرض میکنیم و البته به خود این شهیدان که به فوز شهادت نائل آمدند و بر سر سفره احسان الهی روزی میخورند تبریک عرض میکنیم.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این واقعه، از چند منظر قابل توجه است از منظر دشمن که همواره در صدد دشمنی است و دهها توطئه، نقشه و برنامه داشتهاند برای نفوذ و ضربه زدن به نیروهای ما و مراکز نظامی و انتظامی و مردم ما خوشبختانه به لطف الهی و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در بسیاری از این نقشهها موفق نشدهاند اما در این مورد توانستند نفوذ کرده و ضربه بزنند که امیدواریم پاسخ قاطع و دندانشکن نیروهای خودی به آنها را داشته باشیم تا آنها را از چنین اقدامات ناجوانمردانهای پشیمان کند.
وی گفت: از منظر جبهه خودی هم جای دقت وجود دارد، ابتدا اینکه انتظار از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی این است که واقعه را از زوایای مختلف بررسی کنند و نقاط ضعف و خلاءها را بیابند تا بتوانند با تقویت مواضع خود از تکرار این گونه حوادث جلوگیری و پیشگیری کنند و دوم اینکه با پاسخ قاطع و کوبنده و پشیمان کننده به این تجاوزگران کاری کنند که آنها دیگر فکر نفوذ و ضربه زدن به نیروهای ما را در سر نپرورانند.
وی افزود: انتظار از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی این است که مراکز اصلی آنها در هر منطقهای که هست را مورد حمله قرار داده و نابود کنند.
امام جمعه زاهدان گفت: در دیدار با خانواده شهدای واقعه تروریستی راسک عنوان میکردند که به شهید خود افتخار و حاضرند فرزندان دیگر خود را نیز در این مسیر تقدیم کنند اما با این حال این سوال و گلایه را داشتند که چرا با وجود این همه نیرو، دشمن توانسته از مرز عبور و به عمق خاک ما نفوذ کند و چگونه توانستهاند به ستاد فرماندهی انتظامی ورود و عملیات انجام دهند و صحنه چگونه بوده که عزیزان ما نتوانستهاند به درستی از خود دفاع کنند و امیدواریم مسؤولان مربوطه با اقدام قاطع خود در پاسخ به این تجاوزگران و در اقدام جدی در تقویت نیروهای نظامی و انتظامی و تقویت مقرهای و تأمین امکانات و پشتیبانی لازم و جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث پاسخ قانعکنندهای برای این گلایه و سوالات خانواده شهدا داشته باشند.
محامی اظهار کرد: مهم این است که دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی بدانند که مردم ما در راه دفاع از انقلاب، اسلام و میهن همچنان متحد، مقاوم و پایدار ایستادهاند و از همه مال و جان خود حاضرند برای دفاع از اسلام هزینه کنند و هرگز اجازه حمله، نفوذ و خیالهای خام به دشمنان خود نخواهند داد.
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