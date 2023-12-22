اقدام تروریستی جنوب کشور نشانه ترس بی پایان دشمن از انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه افزود: ما مدیون این شهیدان و جانبازان هستیم که امنیت، آسایش و رفاه جامعه را تأمین می‌کنند تا ضد انقلاب و تروریست‌ها از جامعه شهری دور باشند.

وی با اشاره به ۶ دی سالروز وفات حضرت ام البنین (ع) اظهار کرد: در چنین روزی از مادران و همسران شهدا باید تجلیل و شأن و شوکت آنان که ایثارگری شأن الگوی همه مردم به شمار می‌رود، در جامعه یادآوری شود.

وی ادامه داد: باید همیشه از مادران و همسران شهدا که ایثار و از خودگذشتگی زیادی را در راه دفاع از کیان اسلامی انجام داده‌اند، قدردانی کرده و سر تعظیم در مقابل آنان فرود آوریم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری مراسم ویژه ایام فاطمیه در استان اضافه کرد: امسال مواکب و روضه‌های خانگی بیش از سال‌های گذشته برپا بود چراکه بیماری کووید ۱۹ در سال‌های گذشته مانعی در برگزاری اجتماع این مراسم بزرگ و معنوی بود.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با تاکید بر لزوم اظهار ادب و ارادت خدمت ائمه اطهار و اهل بیت (ع) گفت: این امر زمینه ساز اعتلای فرهنگی جامعه می‌شود.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح (ع) افزود: حضرت عیسی، پیامبری جهادی و معصوم است و مسلمانان به ایشان معتقد و ارادت دارند چرا که از جانب خدا هدایت مردم را عهده دار شده است.

امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به پنجم دی سالروز تأسیس حفاظت امنیت پرواز توسط امام خمینی (ره) در نظام مقدس جمهوری اسلامی اضافه کرد: در اوایل انقلاب اسلامی هواپیمایی از ایران ربوده می‌شد که این موضوع برای کشور یک خسارت بزرگ محسوب می‌شد اما با تأسیس این نهاد دیگر شاهد حوادث ناگوار در این خصوص نیستیم.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: نیروهای امنیت پرواز افرادی خستگی ناپذیر هستند که با مجاهدت شبانه روزی خود امنیت تمامی پروازهای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند.

وی همچنین خواستار اتمام طرح نیمه تمام میدان امام ارومیه توسط مدیریت شهری شد.