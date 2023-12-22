بافت های فرسوده برای مردم خطراتی داشته و نیازمند مقاوم سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید عنایت هاشمی منش، در خطبههای این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه شهر گچساران افزود: باید ساختمانهای بافتهای فرسوده نیز مقاومسازی شوند و تسهیلات ویژهای به مردم داده شود تا مردم نسبت به مقاومسازی هرچه بیشتر خانههایشان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه چهارشنبه سالروز وفات حضرت امالبنین سلامالله علیها مادر حضرت ابوالفضل علیهالسلام است، گفت: این روز به نام تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده و ما از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا قدردانی میکنیم.
هاشمی منش افزود: خانواده شهدا با تحمل سختیها و صبر بر مصیبتها در راه پایداری ایران اسلامی قدم برداشتند و عزت آفریدند.
وی با بیان اینکه امروز دشمنان با بهرهگیری از فضای مجازی میخواهند به ارزشهای انقلاب اسلامی ضربه بزند، گفت: یکی از راههای مقابله با برنامههای دشمن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
حجتالاسلام هاشمی منش افزود: هشتم دیماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام (ره) است و تأسیس نهضت سوادآموزی یکی از اقدامات مهم و ماندگار امام (ره) برای ریشهکن کردن بیسوادی در کشور بود.
وی اظهار داشت: مبارزه با بیسوادی یکی از اهداف نظام اسلامی است و جامعهای پویا است که بتواند در راستای پیشرفت و توسعه گام بردارد و همه متولیان امر برای فراهم آوردن شرایط آموزش، تحصیل و باسواد کردن جامعه هدف تلاش کنند چرا که علم، عزت و اقتدار میآورد و هراندازه که جامعه علمی شود پیشرفت آن جامعه بیشتر است.
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