دامداری و کشاورزی دو شغل مقدس هستند/کشاورزان ستون اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس آبرومند نسب در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر پاتاوه، افزود: کشاورزان و دامداران باید همواره حمایت شوند تا چرخ اقتصاد جامعه بچرخد و من روز کشاورزی و دهیاری را به کشاورزان که ستون اقتصاد کشور هستند، تبریک می گویم.
وی با بیان اینکه یکی از مصادیق تقوا، شناخت دشمن و بشریت و تبری جستن از او است، گفت: اسرائیل و آمریکا، برخی کشورهای ضعیف را مستعمره خود کرده و آنها را گرفتار جنگ داخلی و خارجی کمی کنند.
آبرومند نسب بیان داشت: این دو کشور، فتنهها و ترور دانشمندان را در دستور کار داشته و گاهی نیز آب و برق مردم را نشانه میگیرد و گاهی نیز جایگاههای سوخت را مختل کرده و با بی شرمی تمام مسئولیتش را برعهده میگیرند.
وی افزود: خداوند میفرماید، «قتل الانسان ما اکفر» پس مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتن از تقوای قلبها است.
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