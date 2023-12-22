  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۲۸

امام جمعه موقت پاتاوه:

دامداری و کشاورزی دو شغل مقدس هستند/کشاورزان ستون اقتصاد کشور

دامداری و کشاورزی دو شغل مقدس هستند/کشاورزان ستون اقتصاد کشور

یاسوج- امام جمعه موقت پاتاوه گفت: دامداری و کشاورزی دو شغل و پیشه مقدس بوده که به واسطه تلاش شبانه روزی، حلال ترین درآمدها را دارا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس آبرومند نسب در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر پاتاوه، افزود: کشاورزان و دامداران باید همواره حمایت شوند تا چرخ اقتصاد جامعه بچرخد و من روز کشاورزی و دهیاری را به کشاورزان که ستون اقتصاد کشور هستند، تبریک می گویم.

وی با بیان اینکه یکی از مصادیق تقوا، شناخت دشمن و بشریت و تبری جستن از او است، گفت: اسرائیل و آمریکا، برخی کشورهای ضعیف را مستعمره خود کرده و آنها را گرفتار جنگ داخلی و خارجی کمی کنند.

آبرومند نسب بیان داشت: این دو کشور، فتنه‌ها و ترور دانشمندان را در دستور کار داشته و گاهی نیز آب و برق مردم را نشانه می‌گیرد و گاهی نیز جایگاه‌های سوخت را مختل کرده و با بی شرمی تمام مسئولیتش را برعهده می‌گیرند.

وی افزود: خداوند می‌فرماید، «قتل الانسان ما اکفر» پس مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتن از تقوای قلب‌ها است.

کد مطلب 5973453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      9 0
      پاسخ
      تمامی مشاغل و تمام اقتصاد هر کشوری وابسته به کشاورزیست اگه کشاورزی رونق نداشته باشه و اگه تصور کنید تولید محصولات غذایی نباشه هیچ چیزی معنی ندارد چون هر فعالیتی در همه مشاغل برای تامین سفره خانه صورت میگیره . آدمها بدون امکانات رفاهی و حتی پوشاک می‌توانند زنده بمانند اما بدون غذا هرگز.
    • داوود IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      8 0
      پاسخ
      کشاورزی گیلان با واردات بی رویه برنج رو به نابودیه کارخانجات پر از برنج هست محصول کشاورز رو کسی نمیخره همه نگران آینده خود و زمینشون هستند بنده خودم مناصفه روی زمین مردم کار میکنم با این هزینه ها و بازار خراب و قیمت بسیار پایین نسبت به بقیه اجناس کشاورزی گیلان حداقل میشه گفت رو به نابودیه
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      24 0
      پاسخ
      با حرف بله در حقیقت هم بله گفته شماهم بسیار متین ولی متاسفانه دولت مردان برا اقشار پر کار و کم درامد هیچ توجهی نداره اضافه حقوق کاگران و بازنشتگان تورم زا کشاورزی هم زحمتش بکنار خرید کود و سم وبقیه ماشین الات کشاورزی که نمیشه حرفش بزنی موقع خرید گندم و بقیه محصولات دلشون خونه............
    • عباس IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      7 0
      پاسخ
      کشاورزی و دامداری مال قشر ضعیفه دولت هم قشر ضعیف رو ازبین میبره مثل خودم
    • کارگر IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
      5 0
      پاسخ
      سلام مسئولان کشاورزی نباشه کشور نابوده پس چرا به فکرش نیستید ادوات وام کم بهره بلند مدت راحت در اختیار کشاورز بگذارید وضعیت اقتصادی کشور درست خواهد شد این کارو انجام بدین نتجه اش رو خواهید دید اگر واقعا بفکر کشور عزیزمون هستید
    • کشاورز IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      6 0
      پاسخ
      کو همایت کشاورز همش حرفه
    • هم کشاورز هستم وهم دامدار IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      4 0
      پاسخ
      درسته بقول امام جمعه یاسوج کشاورزی ودامداری یک شغل مقدس ولی چه فایده که این دوشغل از طرف دولت هیچ حمایتی نمیشه
    • احمد IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      دولت کمی هم ازسیب زمینی کاران حمایت کند
    • کشاورز IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      6 0
      پاسخ
      بله دو شغل مقدسیه!!!!!بخاطر همین دقیقا دولت داره هم کشاورز وهم دامدار را نابود میکنه با ندادن پول گندم باتعیین نرخ ناعادلانه برای گندم با واردکردن بی رویه برنج ونابود کردن برنجکار ؟؟؟؟
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      3 0
      پاسخ
      اصلا فکر کنید کشاورزی ودامداری گذاشتین
    • مهدی IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      1 0
      پاسخ
      دولت ما متاسفانه فقط وعده و وعید میده در عمل صفره
    • دکتر دامپزشک IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      اینکه دامداری و کشاورزی شغل انبیاست بحرف نیست راه نجات کشور از بن بست بیکاری و فقر تقویت دامداری و کشاورزی است
    • محسن بیطامی IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      2 0
      پاسخ
      بیچاره تر ازکشاورز فقط خودش است مالیات ازکشاورز را بوسیله سموکود وبذر نقد میگیرن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها