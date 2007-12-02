واگذاری اولین بانک دولتی به تعویق افتاد

علی رحمانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا 5 درصد سهام بانک ملت براساس برنامه زمانبندی اعلام شده در روز یکشنبه هفته آتی در بورس برای کشف قیمت عرضه خواهد شد؟ گفت: قرار نیست سهام هیچ بانکی در روز یکشنبه واگذار شود.

مدیرعامل شرکت بورس با بیان اینکه سه شنبه هفته آتی در جلسه هیئت پذیرش واگذاری سهام بانکها مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: زمان واگذاری سهام بانکها تغییر کرده است.

به گفته وی واگذاری سهام بانکها مستلزم ارائه گزارش مالی به سازمان حسابرسی است و علاوه بر آن یکسری از موارد مورد نظر سازمان حسابرسی در مورد وضعیت مالی بانکها باید اصلاح شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه وضعیت ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول، طبقه بندی مطالبات و غیره بانکهای مشمول واگذاری در دو هفته آینده مشخص می شود، گفت: البته زمان واگذاری سهام بانکها روز سه شنبه هفته آتی مشخص نخواهد شد، بلکه فقط در جلسه این روز این موضوع مطرح می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بهتر نیست قبل از اینکه زمان واگذاری سهام بانکها مشخص می شد، کارهای مقدماتی انجام می گرفت، گفت: برنامه زمان بندی پیش بینی زمان واگذاری بود، ولی همیشه تاریخ دقیق بعد از انجام پذیرش و انتشار اطلاعات برای عموم مشخص می شود.

مدیرعامل شرکت بورس یکی از مشکلات واگذاری سهام بانکها را عدم تصویب اساسنامه عنوان و تصریح کرد: البته براساس گفته های مدیران بانکی اساسنامه آنها ظرف دو هفته آینده به تصویب می رسد.

وی از برگزاری جلسه ای در روز دوشنبه هفته جاری میان سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی و مسئولان بانک ملت در وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری سهام این بانک خبرداد و گفت: در این جلسه مسائل و مشکلات این بانک برای واگذاری بررسی شد.

رحمانی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه نیاز به شفافیت دارد تا باعث ایجاد اعتماد در مردم شود، اظهارداشت: تلاش ما این است که در رابطه با واگذاری سهام بانکها نهایت شفاف سازی صورت گیرد تا در زمان واگذاری، وضعیت مالی بانکها با ابهام مواجه نباشد.

سازمان خصوصی سازی پیش از این اعلام کرده بود که 5 درصد سهام بانک ملت در 11 آذر، 5 درصد سهام بانک صادرات در 20 آذر، 5 درصد سهام بانک تجارت در دوم دی و 5 درصد بانک رفاه در 18 دی ماه سال جاری برای عرضه وارد بورس شوند.