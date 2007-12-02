به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هاشمی در نشست با ‌اعضای هئیت مدیره خانه هنرمندان با بیان این مطلب تاکید کرد: احداث مترو هیچ خطری را نیز برای ساختمان تئاتر شهر ایجاد نمی کند همانطور که تا کنون نیز بسیاری از ایستگاه ها و تونل های مترو تهران حتی از زیر بافت های فرسوده عبور کرده و کوچکترین خسارتی در پی نداشته است ، علاوه براین به وسیله لایه های لاستیکی خاص مقاومت خاک و زمین در این محدوده مستحکم خواهد شد.

وی با تاکید براینکه عملیات احداث ایستگاه چهارراه ولیعصر تا 8 ماه دیگر به اتمام می رسد افزود: براساس طرح های موجود ایستگاه چهارراه ولیعصر با توجه به اینکه یکی از مهمترین ایستگاه ها محسوب می شود دارای 4 خروجی است که یکی از خروجی ها نیزامکان دسترسی مسافران را به تالار شهر و پارک دانشجو فراهم می کند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران همچنین در مورد درخواست برخی ازهنرمندان در مورد جابه جایی خروجی مقابل ساختمان تئاتر شهر گفت: وجود یک خروجی در مقابل ساختمان تئاتر شهر فرصتی ایده آل برای این مکان محسوب می شود و نه تهدید زیرا سازه ای مقابل این ساختمان ایجاد نخواهد شد و بنابر این از لحاظ بصری مشکلی را به دنبال نشته و در مقابل دسترسی آسان مسافران را به این مرکز فراهم می کند.

مهندس هاشمی تاکید کرد: این تصور که تونل ایستگاه چهاراه ولیعصر از زیر ساختمان تئاتر شهر می گذرد کاملا اشتباه است و تونل مترو از محور تالار شهر بیش از 60 متر فاصله دارد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای دنیا مانند شهر پاریس خطوط مترو از زیر آثار باستانی عبور کرده اند و در کنار این آثار خروجی ایستگاه ها نیز وجود دارد.

وی ضمن بیان اینکه طراحی 4 خط مترو در سال 53 توسط شرکتی فرانسوی صورت گرفته است گفت: تمام تمهیدات و ملاحظات در مورد ساختمان تئاتر شهر مورد توجه قرار گرفته است و به طور حتم هیچ صدمه و آسیبی به این ساختمان نخواهد رسید.

مهندس هاشمی در ادامه بیان کرد: ما هرگز تصور نمی کردیم که هنرمندان با خروجی مترو برای تئاتر شهر مخالفت کنند زیرا وجود ایستگاه مترو و خروجی خاص برای هر مکانی یک فرصت خوب و استثنایی محسوب می شود با این وجود در صورتیکه هنرمندان خواهان جابه جایی خروجی ایستگاه باشند اقدامات لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.