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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

مدیر عامل شرکت متروی تهران:

احداث خروجی ایستگاه مترو مشکل بصری برای تئاتر شهر ایجاد نمی‌کند

احداث خروجی ایستگاه مترو مشکل بصری برای تئاتر شهر ایجاد نمی‌کند

مدیر عامل شرکت متروی تهران اعلام کرد: هیچ سازه ای برای خروجی ایستگاه چهارراه ولیعصر در محدوده تئاتر شهر ایجاد نمی شود و احداث این ایستگاه از لحاظ بصری مشکلی را برای ساختمان تئاتر شهر بوجود نخواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس هاشمی در نشست با ‌اعضای هئیت مدیره خانه هنرمندان با بیان این مطلب تاکید کرد: احداث مترو هیچ خطری را نیز برای ساختمان تئاتر شهر ایجاد نمی کند همانطور که تا کنون نیز بسیاری از ایستگاه ها و تونل های مترو تهران حتی از زیر بافت های فرسوده عبور کرده و کوچکترین خسارتی در پی نداشته است ، علاوه براین به وسیله لایه های لاستیکی خاص مقاومت خاک و زمین در این محدوده مستحکم خواهد شد.

وی با تاکید براینکه عملیات احداث ایستگاه چهارراه ولیعصر تا 8 ماه دیگر به اتمام می رسد افزود: براساس طرح های موجود ایستگاه چهارراه ولیعصر با توجه به اینکه یکی از مهمترین ایستگاه ها محسوب می شود دارای 4 خروجی است که یکی از خروجی ها نیزامکان دسترسی مسافران را به تالار شهر و پارک دانشجو فراهم می کند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران همچنین در مورد درخواست برخی ازهنرمندان در مورد جابه جایی خروجی مقابل ساختمان تئاتر شهر گفت: وجود یک خروجی در مقابل ساختمان تئاتر شهر فرصتی ایده آل برای این مکان محسوب می شود و نه تهدید زیرا سازه ای مقابل این ساختمان ایجاد نخواهد شد و بنابر این از لحاظ بصری مشکلی را به دنبال نشته و در مقابل دسترسی آسان مسافران را به این مرکز فراهم می کند.

مهندس هاشمی تاکید کرد: این تصور که تونل ایستگاه چهاراه ولیعصر از زیر ساختمان تئاتر شهر می گذرد کاملا اشتباه است و تونل مترو از محور تالار شهر بیش از 60 متر فاصله دارد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرهای دنیا مانند شهر پاریس خطوط مترو از زیر آثار باستانی عبور کرده اند و در کنار این آثار خروجی ایستگاه ها نیز وجود دارد.

وی ضمن بیان اینکه طراحی 4 خط مترو در سال 53 توسط شرکتی فرانسوی صورت گرفته است گفت: تمام تمهیدات و ملاحظات در مورد ساختمان تئاتر شهر مورد توجه قرار گرفته است و به طور حتم هیچ صدمه و آسیبی به این ساختمان نخواهد رسید.

مهندس هاشمی در ادامه بیان کرد: ما هرگز تصور نمی کردیم که هنرمندان با خروجی مترو برای تئاتر شهر مخالفت کنند زیرا وجود ایستگاه مترو و خروجی خاص برای هر مکانی یک فرصت خوب و استثنایی محسوب می شود با این وجود در صورتیکه هنرمندان خواهان جابه جایی خروجی ایستگاه باشند اقدامات لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 597349

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