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۱ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۱۷

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اختلاف خانوادگی در روستای جیریا منجر به قتل ۲ نفر شد

اختلاف خانوادگی در روستای جیریا منجر به قتل ۲ نفر شد

اراک- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: شخصی که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به قتل برادر زن و مادر زن خود کرده بود، در صحنه جنایت توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شد.

سرهنگ احسان آنقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت حدود ۱۸ عصر جمعه خبر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در روستای جیریا از توابع شعر ساروق به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و عوامل کلانتری برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور افسر گشت کلانتری در محل اعلام شده مشخص شد که این درگیری مابین اعضای یک خانواده رخ داده که در آن داماد خانواده به وسیله سلاح گرم دست‌ساز برادر زن و مادر زن خود را به قتل رسانده است.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در این حادثه دلخراش، همسر باردار قاتل نیز به شدت مجروح شد که بلافاصله به بیمارستان شهرستان ملایر منتقل شد که حال وی وخیم گزارش شده است.

سرهنگ آنقی افزود: فرد قاتل ۵۰ ساله نیز پس از وقوع این حادثه اقدام به خودزنی کرد و با توجه به سرعت عمل پلیس برای حضور در صحنه، مأموران به محض رسیدن به صحنه قاتل را دستگیر و به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل کردند.

کد مطلب 5973564

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