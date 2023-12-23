خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: گروهک منافقین رکورددار جنایت، قتل، ترور، کشتار و دروغگویی در تاریخ کشورمان است. در کنار آن مهر مزدوری و همراهی با دشمنان این آب و خاک را در ننگی ابدی بر سینه دارند. این گروهک تروریستی پرچم‌دار خباثت و سبعیت، جمعی است که اساس و جوهره ذاتی‌اش بر دروغ، جنایت و خیانت شکل گرفته شده است.

از ابتدای انقلاب و طبق آمارهای رسمی موجود، حدود ۱۷ هزار نفر را در کشور کشته و ترور کردند و در سریالی طولانی نزد اصلی‌ترین دشمنان وطن از صدام و بعثی‌ها در عراق گرفته تا شیطان بزرگ خوش رقصی‌ها کردند و در تمام این سال‌ها تروریست اجاره‌ای آنان شدند. در جنگ تحمیلی در کنار دشمن بعثی با فرزندان وطن جنگیدند و موجب بروز خسارت‌های بی‌شمار جانی، مالی و اطلاعاتی به کشور شدند.

در ریشه‌های فکری و رفتاری آنان منافع ایران و ایرانی معنایی ندارد و همه چیز حتی جزیی‌ترین افکار ذهن شما باید تابع ایدئولوژی مسموم این فرقه گمراه کننده باشد. در واقع جسم و روح و حتی خانواده‌های اعضای این گروهک انحرافی و تروریستی مصادره اوهام سران آن شده است.

ملت ایران هنوز تاریخ فراموش نکرده است که این مدعیان دروغین آزادی، چگونه در سال ۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران، در چند روز تجاوزشان به خاک وطن و پس از سقوط اسلام آباد غرب، چگونه وارد بیمارستانی در این شهر شده و مجروحین جنگی را به آتش کشیدند. این پایان جنایات منافقین در بیمارستان اسلام آباد غرب نبود و دشمنان قسم خورده ملت ایران، حتی تمامی اعضای کادر درمانی بیمارستان را که با آنها همکاری نکرده بودند به شکل فجیعی کشتند و بعد از آن هم کل بیمارستان را به آتش کشیدند. این فقط نمونه‌ای از خوی وحشی‌گری این فرقه تروریستی است.

با آغاز برگزاری دادگاه این گروهک تروریستی گروه سیاسی خبرگزاری مهر در سلسله گفت‌وگوهای با اعضای جدا شده از این فرقه ابعاد ناگفته از جنایات و دروغ‌های این گروهک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در ادامه می‌توانید بخشی دیگر از صحبت‌های اسماعیل زارعی عضو جدا شده گروهک منافقین را مشاهده کنید:

قسمت ۲۱: مسخ ایدئولوژی