سهم کردستان از کشت قراردادی بالغ بر ۶۹۶ هزار هکتار است

بهرام کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری یعنی از ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ سطح ابلاغی کشت قراردادی به استان کردستامن بالغ بر ۶۹۶ هزار هکتار شامل گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم و دانه‌های روغنی است.

وی افزود: از مزایایی که این طرح امسال دارد این است که کشت قراردادی فقط شامل بیمه محصولات زراعی می‌شود و دارای کاهش ۲۰ درصدی تخفیف بیمه‌ای است.

مدیر تعاون روستایی کردستان اذعان کرد: پرداخت حق بیمه در این کشت بعد از برداشت محصول است و براساس هر تن محصول طبیعی در زمان تحویل به مراکز خرید گندم در هر تن شامل ۱۵۰ هزار تومان کرایه حمل می‌شود.

کوشکی بیان کرد: این کرایه حمل شامل کسانی است که کشت قراردادی با جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و شرکت غله دارند.

وی ادامه داد: کشاورزان همچنین با مراجعه به سامانه کشت قراردادی اقدام به بیمه محصول زراعی خود کنند که بتوانند از این مزایا بهره ببرند و با توجه به شرایط آب و هوای که ایجاد شده نیاز است که یک پشتوانه برای محصولات زراعی وجود داشته باشد.

مدیر تعاون روستایی کردستان با اشاره به اینکه پشتوانه هر کشاورز تنها بیمه محصول است، افزود: کشاورزان استان با مراجعه به مدیریت جهاد هر شهرستان، تعاون روستایی و شبکه تعاون در سطح استان می‌توانند نسبت به دریافت مشاوره بیشتر اقدام کنند.

کوشکی عنوان کرد: انجام کشت قراردادی محصولات کشاورزی در استان نسبت به سال قبل با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش همراه بوده است.