2007 خونبارترین سال در افغانستان از زمان سقوط طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک نشست خبری با اشاره به اینکه در دو روز گذشته 40 عضو طالبان در درگیری با ارتش و نیروهای بین المللی کشته شده اند، گفت: سال جاری خونبارترین سالی بوده که افغانستان تاکنون دیده است.

درگیری ها در سال 2007 منجر به کشته شدن دستکم شش هزار نفر شده که اغلب آنان را اعضای طالبان، حدود یکهزار نفر از نیروهای امنیتی افغان و بیش از 200 سرباز خارجی تشکیل می دهند.

ژنرال محمد زهیرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود: طالبانی ها فکر می کنند که اگر از تمامی تجهیزات خود استفاده کنند می توانند نگاه جامعه بین المللی را نسبت به افغانستان تغییر دهند، اما آنان اشتباه می کنند.