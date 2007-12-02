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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۵

2007 خونبارترین سال در افغانستان از زمان سقوط طالبان

2007 خونبارترین سال در افغانستان از زمان سقوط طالبان

وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که سال جاری میلادی برای این کشور از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 تاکنون خونبارترین سال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک نشست خبری با اشاره به اینکه در دو روز گذشته 40 عضو طالبان در درگیری با ارتش و نیروهای بین المللی کشته شده اند، گفت: سال جاری خونبارترین سالی بوده که افغانستان تاکنون دیده است.

درگیری ها در سال 2007 منجر به کشته شدن دستکم شش هزار نفر شده که اغلب آنان را اعضای طالبان، حدود یکهزار نفر از نیروهای امنیتی افغان و بیش از 200 سرباز خارجی تشکیل می دهند.

ژنرال محمد زهیرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود: طالبانی ها فکر می کنند که اگر از تمامی تجهیزات خود استفاده کنند می توانند نگاه جامعه بین المللی را نسبت به افغانستان تغییر دهند، اما آنان اشتباه می کنند.

کد مطلب 597360

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