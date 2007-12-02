مصر در برابر موضوع هسته ای ایران از تصمیمات یکجانبه یک کشور خاص پیروی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر محمد رشید که در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران با خبرنگاران گفتگو می کرد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد موضع مصر در خصوص موضوع هسته ای ایران تصریح کرد: مصر از تصمیمات یکجانبه کشوری خاص پیروی نمی کند.

وی، ایران و مصر را دو کشور مهم و تاثیرگذار جهان اسلام دانست و گفت: تاکید و تصمیم مقامات و دولت های دو کشور، گسترش و تعمیق روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی است.

محمد رشید خاطرنشان کرد دولت های دو کشور به گسترش این روابط می اندیشند و با ارزیابی ظرفیت ها و استعدادهای موجود برای همکاری دو جانبه، ایجاد مبادلات اقتصادی و تجاری بالا و متوازن را پیگیری می کنند.

همچنین با حضور وزیر صنایع و معادن، صاحبان صنایع، مقامات و تجار مصری از خودروی پارس در قاهره رونمایی شد.

در این مراسم علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن ایران ، پیشینه دینی و تاریخی مشترک دو کشور را زمینه مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مصر دانست و بر عزم تهران برگسترش همه جانبه مناسبات تاکید کرد.

تولید خودرو پژو پارس که خط تولید آن روز گذشته به صورت رسمی در قاهره به بهره برداری رسید، بایک نوبت کاری توان تولید سالانه 5 هزار دستگاه خودرو را دارد.