در دیدار معاون زنان رییس جمهور با وزیر زنان اندونزی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در جریان سفر معاون رئیس جمهور به جاکارتا، یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در زمینه زنان و خانواده با اهداف توان‌افزایی زنان، افزایش سلامت، امنیت و بهره‌وری خانواده، پیشگیری و رفع آسیب‌های اجتماعی، رشد اقتصاد زنان و خانواده، تبادل اطلاعات و تجارب و رفع چالش‌ها و موانع پیشرفت زنان، اتخاذ تدابیر و کنشگری مؤثر در مواجهه با الگوهای انحرافی جنسیت و خانواده، و مبارزه با فساد با عاملیت زنان به امضای طرفین رسید.

امضای این تفاهم نامه که متعاقب دعوت رسمی خانم دارماواتی، وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان، از انسیه خزعلی امضا شد با تأیید نهایی سند عملیاتی آن به مدت دو سال اجرا خواهد شد.