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۲ دی ۱۴۰۲، ۸:۱۲

در دیدار معاون زنان رییس جمهور با وزیر زنان اندونزی چه گذشت؟

در دیدار معاون زنان رییس جمهور با وزیر زنان اندونزی چه گذشت؟

معاون زنان رییس جمهور در جریان سفر به جاکارتا با وزیر زنان جمهوری اندونزی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در جریان سفر معاون رئیس جمهور به جاکارتا، یادداشت تفاهم همکاری دو کشور در زمینه زنان و خانواده با اهداف توان‌افزایی زنان، افزایش سلامت، امنیت و بهره‌وری خانواده، پیشگیری و رفع آسیب‌های اجتماعی، رشد اقتصاد زنان و خانواده، تبادل اطلاعات و تجارب و رفع چالش‌ها و موانع پیشرفت زنان، اتخاذ تدابیر و کنشگری مؤثر در مواجهه با الگوهای انحرافی جنسیت و خانواده، و مبارزه با فساد با عاملیت زنان به امضای طرفین رسید.

امضای این تفاهم نامه که متعاقب دعوت رسمی خانم دارماواتی، وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان، از انسیه خزعلی امضا شد با تأیید نهایی سند عملیاتی آن به مدت دو سال اجرا خواهد شد.

کد مطلب 5973610

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