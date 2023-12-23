به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد قدوسی صبح شنبه در نشست بررسی درخواست برخی دهیاری‌های استان البرز با اشاره به ارائه تسهیلات ارزان قیمت به دهیاری‌ها برای خرید ماشین‌آلات عمرانی اظهار کرد: این طرح ملی در راستای توانمندسازی نهاد دهیاری، ایجاد منابع درآمدی پایدار، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه کارمزد این تسهیلات ۸ درصد با تنفس یک ساله و ضمانت تسهیلات نیز چک دهیاری‌ها است، تاکید کرد: دهیاری‌های استان ضمن شناسایی فرصت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌های روستای خود، از فرصت ایجاد شده برای رونق اقتصادی روستا و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری نهایت استفاده را ببرند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز با تاکید بر اینکه استان به دلیل موقعیت جغرافیایی نیازمند تقویت ناوگان عمرانی و خدماتی است، خاطر نشان کرد: استان البرز از جمله استان‌هایی است که مستعد وقوع حوادث مختلف طبیعی بویژه سیل و زلزله است بنابراین باید روستاهای استان به تجهیزات روز مجهز شوند تا علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به روستاییان در مواقع بحرانی نیز بتوانند نسبت به امدادرسانی اقدام کنند.

وی یادآور شد: همانگونه که در جریان سیل اخیر در جاده چالوس مشاهده کردید بسیاری از روستاهای بخش آسارا درگیر سیل شدند که در صورت تأمین ماشین آلات مورد نیاز می‌توانستند یاریگر دستگاه‌های امدادی و خدماتی باشند.

قدوسی تاکید کرد: در این طرح آورده دهیاری‌ها ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد آن نیز توسط دولت با بازپرداخت ۴ ساله تأمین می‌شود بنابراین فرصت بسیار مناسبی فراهم شده است که باید به جد مورد پیگیری قرار گیرد.