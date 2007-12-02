هاولز به جای نگرانی از انتخابات ایران به فکر شرایط نامناسب انتخابات انگلیس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقام آگاه سیاسی کشورمان این ادعاها را شبیه اظهارات جنگ‌افروزانه نئو محافظه‌کاران آمریکا دانست که همواره خلاف واقعیت‌های موجود لفاظی و سخن‌پراکنی می‌کنند.

وی تعدد انتخابات برگزار شده، آزادی عمل کاندیداها در تبلیغ برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و اهداف خود، رقابت آزاد میان کاندیداها، برگزاری انتخابات در فضایی عادلانه و شفاف و میزان مشارکت مردم در انتخابات در ایران را سرآمد بسیاری از کشورهای جهان برشمرد و افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی مردم‌سالاری دینی و احترام به آرای مردم شکل گرفته و بر دفاع از حقوق شهروندان خود در همه‌ی عرصه‌ها متعهد می‌باشد.

این مقام آگاه افزود: آقای هاولز بهتر است به جای نگرانی از برگزاری انتخابات آزاد در ایران، به فکر انتخابات سراسری انگلیس باشد که تعداد کم کاندیداها، مشارکت ضعیف مردم و ابطال تعداد قابل توجهی از آرای آنان معنی و مفهوم برگزاری انتخابات آزاد را با سوال جدی روبه‌رو ساخته است.

وی توصیه نمود مقامات دولت انگلیس بهتر است به جای ایراد اتهامات غیرواقعی نسبت به دیگران، موارد متعدد نقض حقوق بشر در آن کشور از جمله دستگیری، بازجویی و زندانی نمودن بدون محاکمه ده‌ها نفر مسلمان و آزادی‌خواه و رعایت حقوق و آزادی آنان را در دستور کار خود قرار داده و در جهت ایجاد ساز و کارهای مناسب برای اصلاح مصادیق بارز حقوق بشر در آن کشور گام بردارند.