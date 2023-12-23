به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، روز گذشته اول دی ۱۴۰۲، مراسم افتتاح پروژههای ارتباط روستایی استان گلستان با حضور آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهوری، دکتر عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، معاونان وزیر، دکتر علیمحمد زنگانه استاندار گلستان، مهندس سیدحامد قدس علوی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات استان گلستان و جمعی از مدیران کل استانی و منطقهای، در محل کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان، برگزار شد.
در این مراسم که با هدف تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان گلستان برگزار شد، دو سایت ارتباط روستایی ایرانسل توسط رئیسجمهوری به بهرهبرداری رسید. با بهرهبرداری از این دو سایت که با ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری، ۷ روستا در شهرستانهای مینودشت، بندر ترکمن و گالیکش را تحت پوشش قرار میدهد، ۸۰۴ خانوار با ۲۶۲۳ نفر جمعیت، به اینترنت پرسرعت همراه ایرانسل دسترسی پیدا میکنند.
رئیس جمهوری در این مراسم با قدردانی از دستاندرکاران این زیرساخت مهم فناوری و ارتباطی کشور گفت: امروز همه بخشهای زندگی ما متأثر و اساساً در بستر این فناوری و اینترنت قرار دارد، به شکلی که اگر این فضای ارتباطی نباشد، زندگی دچار اختلال میشود. امروز دسترسی به اینترنت پرسرعت فیبرنوری یک ضرورت است و خوشحالم که از اینجا اعلام کنم امروز این زیرساخت برای اینترنت پرسرعت فیبرنوری در استان گلستان هم قابل بهرهبرداری است و امیدوارم دیگر استانها نیز هرچه سریعتر از این امکان به طور کامل بهرهمند شوند.
وی در ادامه و با اشاره به گسترش زیرساختهای ارتباط روستایی افزود: با توجه به اینکه باید به عدالت اجتماعی و توزیع زیرساختها توجه کنیم، این اقدام گامی در پرتو تحقق توسعه بر مبنای عدالت در خدمترسانی است. بهره مندی روستاها از اینترنت پرسرعت هم گامی در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی و عدالت در توزیع فرصتها و ظرفیتها است. ضرورت دسترسی آسان و سریع به اینترنت بسیار مهم است و خوشبختانه با تلاش وزارت ارتباطات این نیاز در روستاها هم برطرف شده است. از همه مسئولان تشکر میکنم و امیدوارم روز به روز بر موفقیتهای مسئولان در خدمت به مردم افزوده شود تا مردم رضایت بیشتری از ما داشته باشند و گره موجود در اینترنت که گاهی مورد گلایه مردم قرار میگیرد، برطرف شود.
وزیر ارتباطات نیز با اشاره به اینکه دولت سیزدهم گامهای بسیار بزرگی را در راستای برخورداری کشور از اینترنت پر سرعت برداشته است، گفت: با اقداماتی که تا کنون توسط مجریان این پروژه صورت گرفته، هم اکنون آمار پوشش کشور برای استفاده مردم از اینترنت پرسرعت فیبر نوری، از ۵ میلیون مشترک عبور کرده است. با افتتاح این پروژه ملی، استان گلستان نخستین استان کشور به شمار می رود که همه ۳۷ شهر آن تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته است و از امروز بیش از یک میلیون نفر از جمعیت شهری این استان به سرعت های چند صدمگابیتی دسترسی پیدا میکنند.
وی در ادامه و با اشاره به بهرهبرداری از سایتهای ارتباط روستایی با دستور رئیس جمهور گفت: با افتتاح این سایتها، میزان توسعه ارتباطات روستایی استان گلستان به ۹۹.۲درصد رسیده است که برای پوشش صد درصدی، هفت روستای باقی مانده نیز تا دهه فجر امسال به شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت متصل میشوند. باتوجه به صعبالعبور بودن این روستاها که حتی به برقکشی و احداث جاده برای نصب سایت احتیاج داشتند، از این نتیجه خوشحالیم.
ایرانسل، اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، تا پایان امسال و مطابق با برنامههای وزارت ارتباطات، پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار را که در طرح ملی توسعه ارتباطات روستایی به ایرانسل واگذار شده است، تکمیل میکند. در راستای تکمیل پوشش ارتباط روستایی در کشور، امروز و طی مراسم فوق، روستاهای باقیمانده از استان گلستان که به دلیل شرایط جغرافیایی امکان نصب تجهیزات در آنها وجود نداشت، به اینترنت پرسرعت ایرانسل مجهز شدند.
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