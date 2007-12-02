تجمع اعتراض آمیز دانشجویان فیلیپینی در برابر سفارت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، رئیس اتحادیه ملی دانشجویان فیلیپین روز یکشنبه اعلام کرد که این اتحادیه به برخی گروه های زنان که قصد دارند روز چهارم دسامبر به مناسبت سالگرد صدور حکم دادگاه فیلیپین مبنی بر متهم شناختن تفنگدار آمریکایی در تجاوز به یک دختر فیلیپینی، در برابر سفارت آمریکا تجمع کنند، خواهد پیوست.

"دنیئل اسمیت" متهم به تجاوز به یک فیلیپینی در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در "بابیک بای" در استان "زامبالز" در نوامبر سال 2005 میلادی است.

"ونسر کریسوستومو" خواستار استرداد این سرباز که در دادگاه فیلیپین به 40 سال زندان محکوم گردید، شده است.

وی هشدار داد که اگر این گونه متهمان مجازات نشوند، سوءاستفاده از زنان فیلیپینی ادامه می یابد.

به گفته مطبوعات محلی، اسمیت هنوز در سفارتخانه آمریکا در مانیل حضور دارد.