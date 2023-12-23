«نذر خدمت» در مناطق محروم بخش بیارجمند شاهرود اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باغبان در گفت و گو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات جمعیت هلال احمر استان سمنان از اجرای نذر خدمت در جنوب بخش بی ارجمند شاهرود خبر داد و گفت: روستاهای محروم بوالحسنی، کلاته مری و فرینو جنوب بخش بی ارجمند از این خدمات بهره مند شدند.

وی افزود: این خدمات در چهار محور سلامت، معیشت، توانمند سازی و کارآفرینی به مردم این روستاها به ارزش ریالی ۱۵۰ میلیون تومان ارائه شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه هزینه این خدمات از سوی خیران و جمیعت داوطلبان هلال تأمین شده است، ابراز داشت: این روستاها با تنش آبی مواجه هستند لذا تلاش شد ۳۱ تانکر ۳۰۰ لیتری به همراه شیر و اتصالات به ارزش ۶۵ میلیون تومان و ۹ تانکر هزار لیتری غیر بهداشتی به ارزش ۳۶ میلیون بین این روستاها توزیع شود.

باغبان در ادامه تصریح کرد: ۴۰ سبد معیشت به ارزش هر سبد ۷۰۰ هزار تومان و ۴۰ سبد بهداشتی به ارزش هر سبد ۱۷۰ هزار تومان بین مردم این روستاها توزیع شده است.

وی افزود: در حوزه سلامت نیز علاوه بر ویزیت رایگان با حضور پزشک و روان شناس، توزیع دارو به ارزش ۱۵ میلیون تومان نیز دیگر خدمات صورت گرفته محسوب می‌شود.