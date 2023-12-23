سید شهرام کهریزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل زمستان فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه موجب بارش برف و باران شده است.
وی افزود: نیروهای راهداری در پایگاههای ثابت و سیار جادهای در آماده باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز فعالیت خود را آغاز کنند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته ۲۵ نیروی راهداری به همراه ۱۰ دستگاه ماشین آلات به دلیل بارش برف به انجام ۱۲۰ کیلومتر باند برفروبی پراختند.
کهریزی بیان کرد: همچنین برای جلوگیری از یخ زدگی و لغزندگی محورهای مواصلاتی ۲۵ تن شن و نمک پاشی نیز صورت گرفته است.
وی ادامه داد: نیروهای راهداری طی روز گذشته چهار مورد نیز مقطع برداری نیز انجام دادهاند.
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