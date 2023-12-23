دمای امروز گرگان به ۲۲ درجه می رسد

اقدس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا روز یکشنبه به واسطه حاکمیت سامانه کم فشار و جریانات جنوبی جوی آرام مورد انتظار است.

وی افزود: به تدریج از عصر روز یکشنبه با عبور این سامانه و نفوذ جریانات شمالی شاهد وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر، بارش پراکنده و کاهش نسبی دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: این سامانه تا دوشنبه شب در منطقه فعال است و در پی آن تا روز پنج شنبه مجدداً جو منطقه آرام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دمای حداقل صبح امروز شنبه در گرگان ۴ درجه گزارش شد، افزود: پیش بینی می‌شود حداکثر دمای امروز گرگان به ۲۲ درجه برسد.