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۲ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۳

کارشناس هواشناسی گلستان:

دمای امروز گرگان به ۲۲ درجه می رسد

دمای امروز گرگان به ۲۲ درجه می رسد

گرگان-کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: طبق پیش بینی ها دمای هوای امروز گرگان به ۲۲ درجه خواهد رسید.

اقدس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای هواشناسی، تا روز یکشنبه به واسطه حاکمیت سامانه کم فشار و جریانات جنوبی جوی آرام مورد انتظار است.

وی افزود: به تدریج از عصر روز یکشنبه با عبور این سامانه و نفوذ جریانات شمالی شاهد وزش باد نسبتاً شدید، افزایش ابر، بارش پراکنده و کاهش نسبی دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: این سامانه تا دوشنبه شب در منطقه فعال است و در پی آن تا روز پنج شنبه مجدداً جو منطقه آرام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دمای حداقل صبح امروز شنبه در گرگان ۴ درجه گزارش شد، افزود: پیش بینی می‌شود حداکثر دمای امروز گرگان به ۲۲ درجه برسد.

کد مطلب 5973716

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