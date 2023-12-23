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۲ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۵

امام جمعه قزوبن:

تمدن شناسی پیش نیاز حرکت‌های مهم همانند رویداد پیشگام است

تمدن شناسی پیش نیاز حرکت‌های مهم همانند رویداد پیشگام است

قزوین- امام جمعه قزوین با بیان اینکه تمدن شناسی پیش نیاز حرکت‌های مهم مانند رویداد پیشگام است، تاکید کرد: پیشگام بستر تفکر را برای نسل جوان ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی شامگاه جمعه در جمع شرکت کنندگان در دومین رویداد پیشگام استان قزوین اظهار کرد: باید هر حرکت و اتفاقی را در ساختار و نظام مهندسی دینی جستجو کنیم.

وی افزود: ما باید موافقت اصولی هر اتفاق و فعل و انفعالی را از قرآن و دین دریافت کنیم و ببینیم که جایگاه این عمل ما در نقشه قران و دین ما کجا است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: اگر ما با دین هماهنگ نباشیم یا عوام الناس و یا مصرف کننده افکار پوچ و اشتباهی اجانب خواهیم شد.

وی بیان کرد: دنیا معتقد است تمدن‌ها کنار رودخانه‌ها در جریان دارد اما تمدن اسلامی که تمدن ارزش‌های متعالی و انسانی است باید در بستر افکار متعالی انسانی شکل بگیرد.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه تمدن شناسی پیش نیاز حرکت‌های مهم مانند پیشگام است، تاکید کرد: پیشگام بستر تفکر را برای نسل جوان ایجاد کرده است.

گفتنی است آیت الله عابدینی در این دیدار که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید با گروه‌های حاضر در این رویداد به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 5973725

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