به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی شامگاه جمعه در جمع شرکت کنندگان در دومین رویداد پیشگام استان قزوین اظهار کرد: باید هر حرکت و اتفاقی را در ساختار و نظام مهندسی دینی جستجو کنیم.

وی افزود: ما باید موافقت اصولی هر اتفاق و فعل و انفعالی را از قرآن و دین دریافت کنیم و ببینیم که جایگاه این عمل ما در نقشه قران و دین ما کجا است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: اگر ما با دین هماهنگ نباشیم یا عوام الناس و یا مصرف کننده افکار پوچ و اشتباهی اجانب خواهیم شد.

وی بیان کرد: دنیا معتقد است تمدن‌ها کنار رودخانه‌ها در جریان دارد اما تمدن اسلامی که تمدن ارزش‌های متعالی و انسانی است باید در بستر افکار متعالی انسانی شکل بگیرد.

آیت الله عابدینی با بیان اینکه تمدن شناسی پیش نیاز حرکت‌های مهم مانند پیشگام است، تاکید کرد: پیشگام بستر تفکر را برای نسل جوان ایجاد کرده است.

گفتنی است آیت الله عابدینی در این دیدار که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید با گروه‌های حاضر در این رویداد به صورت جداگانه دیدار و گفتگو کرد.