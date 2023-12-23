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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

توانایی افزایش ۱۰ درصدی تولیدات کشاورزی با فناوری هسته‌ای

توانایی افزایش ۱۰ درصدی تولیدات کشاورزی با فناوری هسته‌ای

کرج- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای توان تولید محصولات کشاورزی کشور ۱۰ درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی خیام نکویی صبح شنبه در حاشیه بازدید محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی از مؤسسه‌های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در محمدشهر کرج اظهار کرد: در افق سال ۱۴۳۰ جمعیت کشور به ۱۳۰ میلیون نفر می‌رسد که باید به فراخور این جمعیت مواد غذایی تأمین شود.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه امروز رابطه نزدیکی بین سازمان انرژی اتمی و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای ۱۰ درصد بر میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور افزوده شود.

نکویی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش تأمین مواد غذایی را اولویت نبودن این بخش در کشور دانست، افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) بزرگترین مجموعه تحقیقاتی در سطح خاورمیانه در صیانت از تأمین مواد غذایی است و بیشترین ایستگاه‌های تحقیقاتی در کشور را داریم ولی توجه به این حوزه در سطح کلان بسیار کمرنگ است.

وی با بیان اینکه اکنون قابلیت تولید ۱۸ میلیون تن گندم در کشور وجود دارد، گفت: در صورت تحقق این مهم سالانه می‌توان ۴.۵ میلیون تن گندم صادر کرد.

کد مطلب 5973734

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