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۲ دی ۱۴۰۲، ۹:۵۶

رییس اداره پارک ملی بوجاق کیاشهر:

۱۵ هزار پرنده در تالاب بین المللی بوجاق کیاشهر فرود آمدند

۱۵ هزار پرنده در تالاب بین المللی بوجاق کیاشهر فرود آمدند

آستانه اشرفیه - رییس اداره پارک ملی خشکی دریایی بوجاق کیاشهر از فرود بیش از ۱۵ هزار پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی در این تالاب بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان باقری پور با اعلام این خبر اظهار کرد: از آغاز فصل پاییز تاکنون بیش از ۱۵ هزار قطعه پرنده در تالاب بین المللی بوجاق کیاشهر فرود آمده‌اند.

وی افزود: از جمله این پرندگان می‌توان به انواع مرغابی سانان، غاز، قو، پلیکان، آن قوت، تنجه اشاره کرد، که البته امسال با توجه به تغییرات دمای هوا این مهمانان کمی دیرتر درپارک ملی بوجاق فرودآمدند.

باقری پور همچنین تصریح کرد: هیچ گونه مجوزی برای شکار پرندگان یا دام گذاری در پارک ملی بوجاق صادر نشده است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

گفتنی است، پارک ملی بوجاق به وسعت ۳ هزار و ۳۴۳ هکتار در منطقه‌ای حفاظت‌شده در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان واقع شده است که همه ساله پذیرای پرندگان مهاجر شمال اروپا و سیبری است.

کد مطلب 5973748

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