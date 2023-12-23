انتخابات صحنه تجلی حضور مردم در تعیین سرنوشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه قرارگاه رسانه‌ای حول دو محور مشارکت و رقابت در انتخابات پیش رو و بحث مهاجرین و اتباع بیگانه با حضور مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی در جمع مدیران رسانه‌ای استان در محل صداوسیما خراسان رضوی برگزار شد.

دستیار وزیر اطلاعات پس از شنیدن صحبت‌های اصحاب رسانه ضمن تقدیر و تشکر از آن‌ها بابت بیان دغدغه‌های مطرح شده گفت: مردم و دین دو پایه اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که امام راحل هندسه این نظام الهی را بر پایه این دو رکن بنا گذاشت و بر همین مبنا نیز مقام معظم رهبری بارها بر نقش اساسی مردم در نظام تاکید کرده‌اند.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی افزود: انتخابات صحنه تجلی حضور و میدان نمایش قدرت مردم در تعیین سرنوشت است؛ از این رو انتخابات امری مهم برای نظام است. مقام معظم رهبری در نخستین سخنرانی خود در سال ۱۴۰۲ بر اهمیت انتخابات تاکید کردند.

وی ضمن اشاره به تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم یادآور شد: همه جبهه دشمن از آغازین روزهای سال ۱۴۰۲ تلاش کردند و می‌کنند که مردم را از حضور در پای صندوق رأی ناامید و دلسرد کنند. پس از اغتشاشات ۱۴۰۱ و دفع مقتدرانه جنگ ترکیبی دشمن، مردم در میدان‌های مختلف با حضورهای میلیونی حمایت خودشان را از نظام به زیبایی نشان داده‌اند.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در استان خراسان رضوی برگزار شده، میانگین مشارکت مردم خراسان همواره از میانگین کشور بالاتر بوده است، تصریح کرد: طبق نظرسنجی‌های مراکز مختلف، پس از عملیات طوفان الاقصی حدود ۸ درصد به سطح مشارکت مردم برای انتخابات پیش رو اضافه شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص اتباع گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی آغوش کشور برای مردم ستم‌دیده منطقه باز بوده است. یکی از کشورهایی که بیشترین مهاجر و پناهجو را در ایران دارد، افغانستان است و ایران از ابتدا با خیل عظیمی از مهاجرین روبه‌رو بوده است.

دستیار وزیر اطلاعات گفت: طی دو سال اخیر با استقرار طالبان در افغانستان با موج پر ارتفاع جدید ورود مهاجرین به کشور مواجه شدیم، بحث مدیریت و ساماندهی اتباع یک امر ضروری و اساسی است که دولت سیزدهم به این مهم ورود کرده است.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی مقوله مهاجرین و اتباع را یک موضوع چند وجهی عنوان کرد و متذکر شد: نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای و احساسات با این مسأله برخورد کرد، اصحاب رسانه با قدرتی که در دست دارند ضمن توسعه نگاه‌های منطقی و همه جانبه به موضوع مهاجران مانع تشدید حس تنفر بین دو ملت مسلمان شوند.