به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی ضمن جمع‌بندی سفر خود به شرق هرمزگان اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها با تامین قیر و منابع اعتباری شاهد تحول جدی در حوزه راهسازی این استان خواهیم بود

وی بیان کرد: باتوجه به حل مشکل مرتبط با تامین قیر و تصمیم‌گیری در خصوص تامین منابع اعتباری مورد نیاز طرح‌ها، امیدواریم شاهد تحول جدی در حوزه راهسازی استان باشیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، با اشاره به بازدید میدانی خود از طرح‌های راهسازی شرق استان در شهرستان‌های میناب و رودان یادآورشد: در حوزه راه‌های استان چند برنامه اصلی داریم که یکی از این طرح‌های مهم بازگشایی راه ۱۵۵ روستای بدون راه دسترسی مناسب است.

دوستی ادامه داد: برنامه برای توسعه محورهای اصلی استان، تعریض و بهسازی مسیرها و اصلاح ۵۴ نقطه حادثه خیز استان را از دیگر برنامه‌های مهم دولت سیزدهم در حوزه راهسازی در استان برشمرد و گفت: دیگر برنامه‌های مهم در این زمینه، توسعه روند پیشرفت کریدور جنوب و اصلاح محور پارسیان به بندرلنگه به عنوان یکی از چالش‌های اصلی استان است.

گفتنی است؛ طول راه‌های روستایی هرمزگان در مجموع ۹ هزار و ۹۳۸ کیلومتر است که از این میزان ۶ هزار و ۸۶۴ کیلومتر راه روستایی بالای ۲۰ خانوار بوده که درحال حاضر آسفالت پنج‌هزار و ۴۹۹ کیلومتر آن انجام شده است.

استان هرمزگان در مجموع دارای ۳۴ کیلومتر آزاد راه ،۷۷۷ کیلومتر بزرگراه، ۶۲۳ کیلومتر راه اصلی و سه هزار و ۲۰۲ کیلومتر نیز راه شریانی و فرعی و ۹ هزار و ۹۳۸ کیلومتر راه روستایی است.