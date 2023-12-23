به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت و جایگاه بی بدیل اکوسیستمهای طبیعی به ویژه اکوسیستم تالاب جازموریان در توسعه پایدار کشاورزی جنوب استان کرمان، اظهار کرد: کارگروه احیا تالاب جازموریان بزودی تشکیل میشود.
وی افزود: این کارگروه به صورت فرا دستگاهی و خود جوش با حضور مدیران دستگاههای ذیربط، نخبگان و فعالان بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.
احمدپور تصریح کرد: هدف از تشکیل این کار گروه انجام مطالعات، برنامه ریزی و آینده پژوهی برای حفظ و احیا تالاب جازموریان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان یادآوری کرد: در همین راستا با پیگیریهای انجام شده بخش تحقیقات منابع طبیعی با ۴ پست هیئت علمی، ۳ کارشناس و یک کمک کارشناس در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان مصوب و به زودی راه اندازی خواهد شد.
نظر شما