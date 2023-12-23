به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مهدوی‌رجا با اشاره به حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: با بهره‌گیری حداکثری و هدفمند از تمام ظرفیت‌های موجود اعم از نیروی انسانی فنی و پایگاه‌های اطلاعاتی، صدور اسناد کشاورزی و کاداستری همچنین رفع تداخلات اراضی زراعی و ملی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این امر به منظور امنیت غذایی، صدور اسناد کشاورزی و رفع هر نوع تعارضات اراضی کشاورزی با جدیت پیگیری شد افزود: کاهش دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها و مراجع صالحه قضائی از دیگر مزایای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و رفع تداخلات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن یادآور شد: در همین راستا از شروع طرح تاکنون کل پلاک‌های زیر پوشش شهرستان رزن به میزان ۱۰۲ پلاک رفع تداخل شده است.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس بررسی پرونده‌ها و سوابق اصلاحات ارضی، اجرای قوانین و مقررات امور اراضی، اجرای مقررات اراضی ملی و تفسیر عکس‌های هوایی همچنین سوابق کشت اراضی در دهه‌های مختلف کاداستر صورت گرفته است ادامه داد: پیمایش صحرایی و میدانی اراضی توسط اکیپ‌های مهارتی جهاد کشاورزی رزن، همکاران ستادی اداره کاداستر و حد نگاری امور اراضی همچنین اداره کل منابع طبیعی استان نیز در این امر تأثیر بسزایی داشت.

مهدوی‌رجا در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات متعدد پیش کمیسیون استانی و شهرستانی به رفع تداخل پلاک‌های شهری و روستایی ختم شده به طوری که رفع تداخلات اراضی در شهرستان رزن به اتمام رسید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه زارعان تابعه شهرستان رزن می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک رزن نسبت به تشکیل پرونده و اخذ سند تک برگی اقدام کنند متذکر شد: در اجرای قانون حدنگار کشاورزی (کاداستر زراعی) نیز در حال حاضر دو روستا با ۱۷۵ پرونده و مساحت یک هزار هکتار مورد بررسی و در مرحله صدور سند قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن در پایان با بیان اینکه در روستای دیگری نیز تعداد ۲۰۰ پرونده با مساحت تقریبی ۲ هزار هکتار بررسی‌های نهایی انجام شده است اضافه کرد: با فراخوان عمومی دارندگان اسناد دفترچه‌ای ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد کل کشور که در ید کشاورزان بوده و صادر شده به اسناد کاداستری و تک برگ تبدیل شده است.