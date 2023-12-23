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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد شدید همراه با کولاک استان زنجان را فرا می گیرد

وزش باد شدید همراه با کولاک استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از پیش بینی وزش باد شدید همراه با کولاک در استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا حمان نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان مناطق مختلف استان ابری است و از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه از دیروز بارش باران و برف دراستان آغاز شده است، ابراز کرد: در این راستا شاهد کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در این میان شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به بارش برف و وقوع کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان هشدار زرد هواشناسی صادر شده و شهروندان در حد ممکن از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

وی به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود و دمای هوای فعلی شهر زنجان ۶ درجه بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت هوا کمی گرم شده است.

کد مطلب 5973812

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