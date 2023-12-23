جوانان باعث پویایی لیگ بسکتبال هستند/صدرنشینی ضامن ذوب آهن نیست

مهران حاتمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار اخیر تیم بسکتبال ذوب آهن در لیگ برتر که با برتری برابر نفت و تثبیت صدرنشینی این تیم همراه بود، گفت: ابتدای فصل گفتم که همه تیم ها نزدیک به هم هستند و امتیاز کامل از آنِ تیمی می شود که تلاش بیشتری داشته باشد. نفت هم مستثنی نبود طوریکه بازی سختی برابر این تیم داشتیم.

وی تصریح کرد: بازیکنان نفت شروع خیلی خوبی برابر ما داشتند اما به مرور و از اواخر کوارتر سوم و در کوارتر چهارم، عملکرد تیمی بازیکنان ما خیلی بهتر شد و توانستیم امتیاز کامل را از آن خود کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان در مورد وضعیت نفت و اینکه در شرایطی برگزارکننده این دیدار بود که نتیجه چند دیدار متوالی را واگذار کرده بود، خاطرنشان کرد: اظهارنظر در این مورد در صلاحیت من نیست، همه تیم ها فراز و نشیب دارند، حتما ما هم نوساناتی در عملکردمان داشته ایم و داریم. ارزیابی من صرفا در مورد دیداری است که نفت برابر ذوب آهن داشت و تاکید می کنم که این تیم حریف سختی برای‌مان بود که منجر به برگزاری رقابت سنگینی شد.

حاتمی با یادآوری اینکه لیموندیس حریف بعدی ذوب آهن در لیگ برتر است، ادامه داد: با تیمی روبرو خواهیم شد که یک بازیکن پست پنج عالی در اختیار دارد. یکی از بهترین خارجی های شاغل در لیگ برتر در ترکیب تیم لیموندیس قرار دارد، بازیکنی که هم خودش امتیازآور است و هم بازی ساز خوبی برای هم تیمی‌هایش به حساب می آید. در کل لیموندیس ترکیب خوبی دارد و بازی با این تیم به هیچ وجه آسان نیست.

وی تصریح کرد: درست است که ذوب آهن فعلا صدرنشین جدول رده بندی است اما این موقعیت ضامن همیشگی ما نیست و باعث نمی شود که دیداری را راحت در نظر بگیریم. البته که بازیکنان و در کل تیم خوبی در اختیار دارم. بازیکنانم فراتر از توان‌شان زحمت می کشند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ضمن قدردانی از مسئولان باشگاه ذوب آهن تاکیدکرد: ساختار ذوب آهن نسبت به گذشته خیلی فرق کرده است. از آقای نکیسا به خاطر شفافیت و صداقتی که دارند، تشکر می کنم. از مدیریت کارخانه هم به خاطر همراهی شان تشکر می کنم. نتیجه گیری و موقعیت امروز ذوب آهن نتیجه مجموع تلاش ها، صداقت ها و همراهی ها بوده است.

وی در مورد شرایط لیگ برتر در آستانه اتمام نیم فصل گفت: بعد از اولین بازی که با رعد پدافند داشتم بر سطح بالای تیم ها و مسابقات تاکید داشتم و هنوز هم همین نظر را دارم. رعد یک تیم نظامی است که بازیکن خارجی ندارد با این حال خیلی خوب کار کرد. در کل همه تیم ها خیلی نزدیک به هم هستند و واقعا روی نتیجه هیچ دیداری نمی توان حساب و کتاب قطعی داشت.

حاتمی در مورد آنچه به جز جذب بازیکنان خارجی خوب و حضور بازیکنان تاثیرگذار در همه تیم ها، منجر به ارتقای سطح لیگ برتر شده است، گفت: بازیکنان جوان خوبی در لیگ حضور دارند. اضافه شدن این بازیکنان به ترکیب تیم ها خیلی زیاد در نوع بازی آنها و پویایی لیگ تاثیرگذار بوده است.