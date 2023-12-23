خرید گندم در خراسان شمالی به ۲۰۰ هزار تن رسید

محمدرضا حسیننژاد در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم شاهد رشد هفتاد درصدی احیای بنگاههای اقتصادی هستیم.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: کاهش سه درصدی نرخ بیکاری و کسب رتبه سوم امنیت سرمایهگذاری در کشور از مهمترین اتفاقات رخ داده است.
وی در ادامه با اشاره به نسبت بیشتر مصارف به منابع بانکی در خراسان شمالی افزود: ۱۶۶ درصد تسهیلات از سوی بانکهای استان پرداخت شده است.
حسین نژاد خاطر نشان کرد: توزیع بیش از بیست هزار تن کالا، بهبود چهار درصدی فضای کسب و کار از دیگر اقدامات است.
وی در ادامه با اشاره به خریداری ۱۹ هزار تن گندم در سال ۱۳۹۹ خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته ۲۰۶ هزار تن گندم خریداری شده است.
استاندار خراسان شمالی در ارتباط با وضعیت تورم در خراسان شمالی نیز بیان کرد: با توجه به اهمیت مهار تورم، تمام شاخصهای اثرگذار در حوزههای مختلف احصا شد و با این تلاشها جایگاه تورم به وضعیت بهتری رسیده است.
حسیننژاد به فعالیتهای حوزه عمرانی نیز اشاره کرد و افزود: ۳۰۰ کیلومتر احداث و روکش راههای روستایی، ۲۳۴ کیلومتر روکش تقویتی در راههای اصلی، افتتاح ۲۷۴ کلاس درس با اجرای ۷۸ طرح آغاز شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: عملیات اجرایی دو هزار و ۴۷۵ واحد مسکونی شهری و روستایی شروع شده است که امیدواریم تا یک سال آینده نود درصد آن به بهرهبرداری برسد.
استاندار خراسان شمالی به اجرای دویست کیلومتر شبکه داخلی فیبر نوری، اجرای طرح انتقال آب و برخورداری نود و شش درصد از روستاها از اینترنت پرسرعت نیز اشاره کرد.
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