برآیند تعامل حوزه و دانشگاه، سند افتخار جمهوری اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر حوزه علمیه قم در حاشیه برگزاری نشست مشترک وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم گفت : در آغاز تشکیل دولت نهم ، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری با اعضای شورای عالی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نشستی تصمیم گرفتند کارگروه مشترکی برای تعامل و هم اندیشی مشترک بین حوزه و وزارت علوم تشکیل شود.

‌به گزارش مرکز خبر حوزه آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به تدوین پیش نویس آیین نامه تعامل حوزه و دانشگاه در نشست های پیشین گفت: در این نشست ضمن تأکید بر پیگیری کار گروه مشترک، مقرر شد این آیین نامه تکمیل و افراد جدیدی به ارکان شورای هم اندیشی اضافه شوند.

وی برقراری ارتباط گسترده با شورای عالی انقلاب فرهنگی را از دیگر برنامه های این نشست نام برد و گفت : مقرر شد ارتباط وسیعی با شورای عالی انقلاب فرهنگی بوجود آید تا مصوبات آن از ضمانت اجرایی برخوردار باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ظرفیت های بالقوه وسیعی در حوزه و دانشگاه وجود دارد و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تحول در حوزه، برآیند این تعاملات، سند افتخار جمهوری اسلامی خواهد بود.