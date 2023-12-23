شرکت ۱۳۰۰ نفر در همایش روایان مکتب شهید سلیمانی در کرمان

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهابی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های متعدد چهارمین سالگرد شهید سلیمانی، اظهار کرد: ۲۵۰ موکب برای حضور در ایام ساالگرد شهادت شهید سلیمانی در کرمان اعلام آمادگی کرده اند.

وی افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان کمیته روحانیون و مساجد مکتب شهید سلیمانی را برعهده گرفته است.

شهابی گفت: ساماندهی مساجد ورودی شهر کرمان از طریق اداره کل تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان انجام شده است و مساجد شهر کرمان پذیرایی از زائران حاج‌قاسم را به‌عهده دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شب شهادت حاج‌قاسم سلیمانی، با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها تلاقی پیدا کرده است، در این راستا مجموعه مساجد استان و هیأت‌های مذهبی ویژه‌برنامه حماسی خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان افزود: ساماندهی مساجد ورودی استان در شهرستان‌های انار، رفسنجان، بردسیر و سیرجان نیز بر عهده کمیته روحانیون و مساجد مکتب شهید سلیمانی است.

وی ادامه داد: مساجد شهرستان‌های عنوان شده آمادگی پذیرایی از زائران حاج‌قاسم را دارند و اسکان نیز در این شهرستان‌ها در نظر گرفته شده است.

شهابی سپس با اشاره به برگزاری برنامه شبی با حاج قاسم به مدت پنج الی هفت شب، یادآوری کرد: در این برنامه توسط روحانیون و ائمه جماعات در مساجد، مکتب و ویژگی‌های بارز شخصیتی حاج قاسم برای مخاطبین و نمازگزاران تبیین و بازگو خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان برگزاری پویش برای حاج قاسم را از دیگر برنامه‌های کمیته روحانیون و مساجد مکتب شهید سلیمانی عنوان و تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه این است که همه مردم درگیر برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم شوند.

شهابی ادامه داد: همچنین همایش تربیت روایان مکتب شهید سلیمانی در بازه زمانی چهارم تا نهم دی‌ماه به‌مدت ۶ روز و با حضور یک هزار و ۳۰۰ نفر از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: این برنامه نیز از جمله برنامه‌های شاخص اداره کل تبلیغات اسلامی استان خواهد بود.

شهابی خاطرنشان کرد: ستاد تبیینی مکتب شهید قدس با محوریت استان کرمان در کشور راه‌اندازی شده است.

وی بیان کرد: این ستاد از یکم تا هفدهم دی‌ماه با استفاده از ظرفیت‌های شبکه اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی همچون جامعه مداحان، هیأت‌های مذهبی، جامعه قرآنی، بانوان وغیره اقدامات شاخصی را در سراسر کشور انجام می‌دهد.