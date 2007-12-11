دانشگاه بین المللی تعاون در ایران راه اندازی می شود

ابراهیم تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن دستاوردهای سومین نشست سراسری اتاقهای تعاون سراسر کشور گفت: سومین نشست سراسری اتاقهای تعاون سراسر کشور با هدف تبیین نحوه اجرای مفاد لایحه سیاستهای اجرائی اصل 44 و همچنین تشریک مساعی برای کمک به مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در حوزه تعاون برگزارشد.

معاون دبیر کل اتاق تعاون افزود: دستیابی به سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم سازندگی یعنی 8 سال آینده ایجاب می کند که اتاقهای تعاون به عنوان متولی اصلی تعاون، در کنار سایر دستگاههای دولتی با ظرفیت سازی و ایجاد پایه های تحقیقاتی، دستیابی به این سهم را میسر کند.

به گفته تهرانی، موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به فارغ التحصیلان برای تشکیل تعاونی نیز در این نشست مورد تاکید قرار گرفت که از موارد لاینحل و اجرا نشده اصل 44 بوده که در بند ب سیاستها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین سومین نشست اتاقهای تعاون سراسر کشور با برگزاری 2 همایش همراه بود که در آن مباحث کلان اقتصاد تعاونی و کاهش تصدیهای دولتی به همراه توسعه تعاون مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر، مرکز پژوهشهای اتاق تعاون نیز که با همکاری اساتید و مدیران شکل گرفته، در تقویت بنیه علمی و درنظر گرفتن ساز و کار لازم برای تحقق سهم 25 درصدی تلاش می کند.

تهرانی ابراز داشت: طی مذاکرات به عمل آمده در نشست اخیر مجمع نمایندگان اتحادیه بین المللی تعاون در سنگاپور قرار شد تا شعبه دانشگاه بین المللی تعاون در ایران دایر شود که علاوه بر داشتن اعتبار جهانی، تا مقطع دکترا نیز دانشجو می پذیرد.