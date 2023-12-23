اقدامات «سرای ایرانی» برای کاهش ترافیک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سرای ایرانی در سال ۱۳۹۴ به منظور حمایت از کالای ایرانی، حذف واسطه‌ها، صرفه جویی در زمان و تسهیل امر خرید برای هموطنان ارجمند، با ارائه کالاهایی با کیفیت بالا و همچنین قیمتی کاملاً مناسب و رقابتی، در شهر مقدس قم، شاه‌راه مواصلاتی کشور شروع به کار کرد.

پس از استقبال پر شور مردم و با هدف حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی در سایر استان‌های کشور، ابتدا تیرماه سال ۱۴۰۱ در شهر بزرگ اصفهان ۳۶ هزار مترمربع و سپس در آذرماه سال ۱۴۰۲، ۱۱۰ هزار مترمربع در پایتخت ایران، شهر تهران به وسعت سرای ایرانی افزوده شد.

سرای ایرانی همواره اولویت خود را رفاه حال هموطنان می‌داند، بر همین اساس و با توجه به حجم بالای ترافیک در شهر تهران، اقداماتی را جهت کنترل و کاهش ترافیک در محدوده محل سرای ایرانی در منطقه افسریه تهران در نظر گرفته، که این موارد عبارت‌اند از:

تأمین ۱۹۴۵ واحد پارکینگ در مجموعه که لازم به ذکر است تعهد سرای ایرانی احداث ۱۱۰۰ واحد پارکینگ بوده است. یکی از موارد رایج در تخلفات مجموعه‌ها «کسری پارکینگ» است اما سرای ایرانی بیش از تکلیف اعمال شده و برای رفاه مشتریان، به تأمین پارکینگ مبادرت ورزیده است.

افزایش ساعت فعالیت مجموعه تا ۲ بامداد

همکاری و تعامل با راهنمایی و رانندگی، جهت اصلاح مسیرهای منتهی به سرای ایرانی

تخفیف ۱۰ درصدی از شنبه تا چهارشنبه، جهت کاهش ترافیک منطقه در روزهای آخر هفته

عدم راه‌اندازی سرای دیجیتال در تهران به دلیل جلوگیری از ترافیک منطقه

همچنین حضور سرای ایرانی مزیت‌هایی را نیز برای ساکنان محدوده سه‌راه افسریه تهران به همراه داشته است.

ایجاد ۲۰۰۰ فرصت شغلی که ۱۲۰۰ نفر از پرسنل ساکن محلات حوالی سرای ایرانی (محدوده سه‌راه افسریه) هستند

بهبود زیباسازی منطقه با تبدیل انبار و ترانزیت به فضای تجاری

افزایش امنیت منطقه با توجه به اقدامات سرای ایرانی که منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی برای ساکنان عزیز منطقه شرق تهران شده است.

سرای ایرانی با تضمین قیمت واقعی، ارسال رایگان، خرید لوازم خانه با اقساط ۶۶ ماهه و پشتیبانی ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران است.

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