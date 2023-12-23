  1. بازار
  2. بازار
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۹

اقدامات «سرای ایرانی» برای کاهش ترافیک

اقدامات «سرای ایرانی» برای کاهش ترافیک

سرای ایرانی با توجه به حجم بالای ترافیک در شهر تهران، اقداماتی را جهت کنترل و کاهش ترافیک در محدوده محل سرای ایرانی در منطقه افسریه تهران در نظر گرفته که در ادامه می خوانید.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سرای ایرانی در سال ۱۳۹۴ به منظور حمایت از کالای ایرانی، حذف واسطه‌ها، صرفه جویی در زمان و تسهیل امر خرید برای هموطنان ارجمند، با ارائه کالاهایی با کیفیت بالا و همچنین قیمتی کاملاً مناسب و رقابتی، در شهر مقدس قم، شاه‌راه مواصلاتی کشور شروع به کار کرد.

پس از استقبال پر شور مردم و با هدف حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی در سایر استان‌های کشور، ابتدا تیرماه سال ۱۴۰۱ در شهر بزرگ اصفهان ۳۶ هزار مترمربع و سپس در آذرماه سال ۱۴۰۲، ۱۱۰ هزار مترمربع در پایتخت ایران، شهر تهران به وسعت سرای ایرانی افزوده شد.

سرای ایرانی همواره اولویت خود را رفاه حال هموطنان می‌داند، بر همین اساس و با توجه به حجم بالای ترافیک در شهر تهران، اقداماتی را جهت کنترل و کاهش ترافیک در محدوده محل سرای ایرانی در منطقه افسریه تهران در نظر گرفته، که این موارد عبارت‌اند از:

تأمین ۱۹۴۵ واحد پارکینگ در مجموعه که لازم به ذکر است تعهد سرای ایرانی احداث ۱۱۰۰ واحد پارکینگ بوده است. یکی از موارد رایج در تخلفات مجموعه‌ها «کسری پارکینگ» است اما سرای ایرانی بیش از تکلیف اعمال شده و برای رفاه مشتریان، به تأمین پارکینگ مبادرت ورزیده است.

افزایش ساعت فعالیت مجموعه تا ۲ بامداد

همکاری و تعامل با راهنمایی و رانندگی، جهت اصلاح مسیرهای منتهی به سرای ایرانی

تخفیف ۱۰ درصدی از شنبه تا چهارشنبه، جهت کاهش ترافیک منطقه در روزهای آخر هفته

عدم راه‌اندازی سرای دیجیتال در تهران به دلیل جلوگیری از ترافیک منطقه

همچنین حضور سرای ایرانی مزیت‌هایی را نیز برای ساکنان محدوده سه‌راه افسریه تهران به همراه داشته است.

ایجاد ۲۰۰۰ فرصت شغلی که ۱۲۰۰ نفر از پرسنل ساکن محلات حوالی سرای ایرانی (محدوده سه‌راه افسریه) هستند

بهبود زیباسازی منطقه با تبدیل انبار و ترانزیت به فضای تجاری

افزایش امنیت منطقه با توجه به اقدامات سرای ایرانی که منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی برای ساکنان عزیز منطقه شرق تهران شده است.

سرای ایرانی با تضمین قیمت واقعی، ارسال رایگان، خرید لوازم خانه با اقساط ۶۶ ماهه و پشتیبانی ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز ایران است.

اقدامات «سرای ایرانی» برای کاهش ترافیک

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5973860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی عبدی IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
      14 37
      پاسخ
      بسیار عالی سرای ایرانی .
      • IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
        15 2
        منظور شما ترافیک عالی بنظرم
    • IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      35 3
      پاسخ
      قیمت ها از همه جا گران تر میشه .حتی در شرایط اقساطی روی پیش پرداخت مجموعا سود حساب میکنن.
    • احمد IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      6 9
      پاسخ
      ایجاد رقابت عالیه حتی اگه قطب سومیم باشه رقابت داغ میشه بنفع خریدا ران
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      27 5
      پاسخ
      سرای گرانی... استعلام قیمت بگیر
    • مهدی IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      18 10
      پاسخ
      جم کنید تا همه کاسب ها جم نه کردن
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      11 4
      پاسخ
      بیشتر حمایت ازتولید است تامصرف کننده
    • RO ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      11 2
      پاسخ
      بیشتر از بانکها و بنگاه داری حمایت میکنند مردم و تولید کننده حمایت نمیخوان فقط بیشتر فشار نیارن
    • یک شهروند AE ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      15 0
      پاسخ
      اول ترافیک به خاطر پارکینگ نیست بلکه به خاطر تردد زیاد رفت و آمد ماشین هاست. و همچین صبحها به خاطر تردد کارکنان این مجموعه است. دوم با توجه به این ترافیک. اسنپ ها یا قبول نمی کنند به این منطقه بیاییند. یا ما باید با هزینه بالاتری اسنپ برای این مناطق بگیریم.
    • ساکن ۳۵ ساله افسریه IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      15 1
      پاسخ
      تخفیف ۱۰ درصدی شنبه تا چهارشنبه یعنی ترافیک بیشتر برای ما کارمندان در طول هفته. این همه جا توی تهران مگه از ترافیک سه راه افسریه خبر نداشتید؟
    • نظری IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      20 1
      پاسخ
      سلام بنظر من گرانی قیمت دارد یعنی در فروش نقد هم گران تر از نقد همان جنس در بازار است بعد روی همان گرانی دوباره ۲۴ درصد بهره می گیرد تازه در ۲۰ ماه در ضمن ۱/۳پیش پرداخت می گیرد بنظر من دزدی به عین است آنهم برای یک مشت آدم ضعیف و بی پول ،کارمتد،کارگر، و راننده
    • علی AE ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 1
      پاسخ
      مرکز خرید خوبیه ده درصد هم تخفیف تو این گرونی لوازم منزل اعلام کرده که دیگه عالیه
    • E CZ ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      قیمت نقد یه جنس رو امتحانی زدم در اوردم سه میلیون گرونتر از بازار بود خود افسریه یه بازار بزرگه و مرکز خرید با قیمت مناسب کم کم مجبور میشن جمع کنن چون بجز ترافیک فک نکنم کسی تو تهران زیاد خرید کنه بیرون قسطی برداره تازه میشه قیمت نقد سرای اینجا
    • مجید کلهری SG ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      2 6
      پاسخ
      کسی که به پلیس راهور پیشنهاد جابجائی درب ورود و خروج را داد من بودم،در اصل کاهش ترافیک را مدیون بنده هستید
    • حسین IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
      0 1
      پاسخ
      من واقعا موافقم با سرای ایرانی ماشالله از نظر همه چی واقعا عالی
    • ابوالفضل IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      6 0
      پاسخ
      سلام لطفا بعداز بازدید از سرای ایرانی مطلب چاپ کنید تمامی لوازم گرون تر از بیرون هست و کاملا دروغ میگن
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      5 0
      پاسخ
      نسبت به بیرون و بازار بسیار افزایش قیمت دارن تبلیعات الکی نکنید چون واقعا گران تر از بیرون هست روی ی پتو دو نفره ۲۰۰ هزار تومن بیشتر از معازه های بیرون بود فقد فثد حیف وقت که به سرای ایرانی برویم همین
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      4 0
      پاسخ
      گران تر از همه جا وسلام
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
      0 1
      پاسخ
      اکثرا روی حسادت و بی منطق نظر می‌نویسند.....ترافیک ۵ ساله وجود داره بازد از قبل و بعد فکری اساسی کرد در مورد قیمت هم عقل داری قیمت کن بعد بخر ......
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      1 0
      پاسخ
      قیمتش افتضاح خرید نکنید
    • مجتبی درزی IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
      1 0
      پاسخ
      والا اون موقع که انبار بود حقوق همسایگان و اهالی بیشتر رعایت میشد و از لحاظ زیباسازی هم که باید گفت کل محوطه دیوار کشی و نقاشی شده و تا کسی داخل انبار کاری نداشت که چیز نا متعارفی از لحاظ بصری نمیدید و کسی هم داخل انبار کار داشت که قطعا میدونست کجا میره و توقع پارک و فضای سبز ازش نداشت.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها