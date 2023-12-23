پزشکان جهادی جازموریان بیش از ۳۰۰۰ بیمار را ویزیت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل امیری تبار صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات گروه‌های جهادی در شهرستان جازموریان و مناطق محروم، از اعضای تیم‌های جهادی تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه توسط پزشکان تیم جهادی درمانی بقیة الله (عج) در شهرستان جازموریان بیش از ۳۰۰۰ بیمار در مدت چهار روز ویزیت شده‌اند.

مدیر شبکه بهداشت جازموریان گفت: این افراد در بخش‌های تخصصی زنان و زایمان، اورولوژی، گوش، حلق و بینی و جراحی عمومی ویزیت شده‌اند که خدمتی بزرگ برای افرادی است که به پزشکان متخصص دسترسی ندارند.

وی یادآوری کرد: در این طرح بالغ بر ۶۰۰ سونوگرافی انجام و به ۱۰۰ نفر از بیماران نیازمند نوبت عمل جراحی داده شده است که در آینده نزدیک تحت عمل جراحی قرار خواهند گرفت.

امیری تبار از انجام اقدامات پزشکی به صورت عام المنفعه خبر داد و گفت: همه اقدامات انجام شده اعم از توزیع دارو، انجام آزمایشات، سونوگرافی و … رایگان انجام شده است.