آغاز نصب دستگاه ام آر آی در بیمارستان پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاودان بیان داشت: با حضور مهندسان متخصص دستگاه ام آر آی در بیمارستان رستمانی شهرستان پارسیان در حال نصب و راه اندازی است و کمتر از دو ماه آینده آماده بهره برداری و ارائه خدمت می‌شود.

وی گفت: معاونت درمان و امور اقتصادی وزارت بهداشت این این دستگاه ام آر آی را خریداری کرده است.

جاودان افزود: با راه اندازی این مرکز تصویربرداری، نیاز شهرستان پارسیان به خدمات ام آر آی مرتفع و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم برای سفر به دیگر شهرها به منظور انجام ام آر آی و پیگیری درمانشان جلوگیری خواهد شد.

جاودان ضمن تقدیر از خیرین این منطقه گفت: ساختمان این بخش با متراژ ۲۴۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با کمک خیر سلامت ساخته شده است.