۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۴۳

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

برای تحقق کرسی های آزاداندیشی چشم امیدمان به حوزه های علمیه است

عمده مشکل ما در برگزاری کرسی های آزاداندیشی در مباحث علوم انسانی است و در این زمینه چشم امید ما به حوزه‌های علمیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری درحاشیه نشست با اعضای شورای عالی حوزه علمیه در مدرسه فیضیه  گفت: تعامل حوزه و دانشگاه در مرحله اجراست و در صدد تدوین منشور تعامل حوزه و دانشگاه و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم تا با تصویب آن رسمیت ملی پیدا کند و این تعامل محدود به حوزه و دانشگاه نیست بلکه هر مرکز علمی که بتواند ما را کمک کند، وارد عرصه شود.

به گزارش مرکز خبر حوزه، وزیر علوم با اشاره به عرصه های گسترده همکاری حوزه و دانشگاه گفت: زمینه های بسیاری برای همکاری این دو نهاد علمی وجود دارد کما اینکه حوزه علمیه می تواند در تربیت نیروهای مورد نیاز وزارت علوم به ویژه اساتید و توسعه علم در زمینه علوم انسانی در دانشگاه مؤثر باشد. این تعامل تنها منحصر به وزارت علوم نیست و در جهت ارتقاء جایگاه علمی ایران در جهان مؤثر است.

دکتر زاهدی، برگزاری کرسی های علمی آزاداندیشی در دانشگاه ها را از دیگر اهداف تعامل حوزه و دانشگاه عنوان کرد و گفت: عمده مشکل ما در برگزاری کرسی های آزاداندیشی در مباحث علوم انسانی است و در این زمینه چشم امید ما به حوزه‌های علمیه است.

