توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی از دستاورد مهم دولت در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رحیمی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرستان سقز که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد اظهار داشت: در راستای پیشرفت استان کردستان اقدامات خوبی انجام شده و تلاش دولت سیزدهم در این مین انکار ناپذیر است.
وی افزود: مسائل و مشکلاتی که امروز در این جلسه مطرح شد تکمیل کننده دستاوردهای دولت سیزدهم است که مدیران برای برطرف کردن آن نیاز به هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی دارند.
نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوب و مؤثری در سطح استان انجام شده است و با همفکری و هم افزایی خاطره خدمات دولت در شهرستانهای سقز و بانه ملموستر و ماندگارتر خواهد شد.
رحیمی به اهمیت حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و بیان داشت: یکی از رسالتهای مسئولان ایجاد بستری برای افزایش حضور مردم در انتخابات است.
وی اضافه کرد: اصلیترین ابزار برای افزایش مشارکت مردم در این رویداد سرنوشت ساز معرفی بیشتر عملکرد دولت و بهرهبرداری از پروژههای تأثیرگذار و توجه به مطالبات مردمی است.
وی به تلاشهای دشمنان برای کمرنگ جلوه دادن خدمات دولت اشاره کرد و ابراز داشت: بیشک عدهای معاند و مخالف دولت و همچنین رقبای انتخاباتی درصدد کمرنگ کردن خدمات دولت هستند ولی باید با درایت و صداقت هر آنچه انجام شده به مردم اطلاع رسانی شود.
نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم در کردستان ایجاد و توسعه حمل و نقل ریلی و هوایی دانست و اعلام کرد: با وجود تیم کاری و مدیریتی که در این استان وجود دارد پیشرفتهای برنامهریزی شده قابل تحقق و دستیابی است.
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