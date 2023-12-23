پیکر شهیدحسن زاده در آرین شهر تشییع شد/اشک های فرمانده برای همرزم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد جلیل شاطری صبح روز شنبه در مراسم تشییع پیکر شهید علی حسن‌زاده در آرین‌شهر شهرستان قاین با تأکید بر اینکه شهید حسن‌زاده برای ایجاد امنیت پایدار در مرز به شهادت رسید، اظهار کرد: ما به وجود چنین جوانانی شجاع افتحار می کنیم و به آنها می بالیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا با بیان اینکه همرزم و برادر عزیزم دیروز با قدم‌های استوارش در کوچه و خیابان‌های آرین شهر قدم می‌زد و امروز ما به پیکر مطهرش سلام می‌دهیم، بیان کرد: در حقیقت اشک من از سر استیصال نیست بلکه به واسطه آن است که شاهد تشییع شهید مطهر، هم‌مرز و برادری هستم که تا دیروز در سنگرش قد و بالای رعنایش را می‌دیدم.

امیر شاطری با اشاره به اینکه امروز در این مراسم با شهید وداع نمی‌کنیم بلکه کسب اجازه و تجدید پیمان می‌کنیم که مرزها همچنان در راستای امنیت مرزها تلاش کنیم، گفت: امنیت پایدار مرزها ثمره خون شهیدان است.

شهیدان حمیدرضا خسروی از بیرجند، علی حسن‌زاده از آرین‌شهر و سرباز شهید رضا حسینعلی دردری از کرمان جمعی تیپ ۱۸۸ زرهی نزاجا، عصر سه‌شنبه ۲۸ آذر در تمرین صحرایی یکی از یگان‌های منطقه جنوب شرق نیروی زمینی در اثر انفجار مهمات به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.