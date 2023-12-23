عرضه کننده غذاهای حرام در رفسنجان به مراجع قضایی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مقامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک واحد غذای بیرون بر در رفسنجان به واسطه عرضه غذاهای حرام گوشت به مراجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: از این مجموعه میزان یک کیلو گرم ماهی مرکب و یک‌کیلو گرم خرچنگ ضبط و معدوم سازی شد.

رئیس شبکه دامپزشکی رفسنجان بیان کرد: آبزیان گونه‌های صدف، ماهی مرکب، خرچنگ، گربه ماهی، کوسه، دلفین، لابستر، تمساح قورباغه، ماهی بال اسبی، مار ماهی، لاک پشت عروس دریایی سفره ماهی، حلزون و نهنگ حرام بوده و فروش و مصرف و عرضه آن در مراکز عرضه و رستوران‌ها شرعا و قانونا ممنوع است.

مقامی از مردم خواست، در صورت برخورد با هرگونه موارد غیربهداشتی و مشکوک با واحد نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان (۳۴۳۲۲۰۶۳) تماس حاصل کنند.