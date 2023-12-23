  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

استاندار کرمانشاه به «هرسین» سفر می‌کند

استاندار کرمانشاه به «هرسین» سفر می‌کند

کرمانشاه- محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه برای بررسی آخرین وضعیت و شرایط «هرسین» این شهرستان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی بررسی نیازها و مطالبات شهرستان هرسین صبح شنبه در آستانه سفر استاندار کرمانشاه به این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که به ریاست مهدی محمدی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و با حضور فرماندار هرسین، دستیار مردمی سازی استاندار و تیم برنامه ریزی سفرهای شهرستانی و مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، مسائل و موضوعات این شهرستان بررسی و برای روز سفر آماده شد.

در این جلسه مهمترین مطالبات شهروندان هرسینی و مشکلات این شهرستان که طی بازدیدهای میدانی هفته‌های اخیر احصا و جمع بندی شده بود، در گفت‌وگو با مدیران کل استان، بررسی و راهکارهای عملیاتی آن در قالب مصوبات اجرایی دسته بندی شد.

کد مطلب 5973946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها