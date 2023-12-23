به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارشناسی بررسی نیازها و مطالبات شهرستان هرسین صبح شنبه در آستانه سفر استاندار کرمانشاه به این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که به ریاست مهدی محمدی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و با حضور فرماندار هرسین، دستیار مردمی سازی استاندار و تیم برنامه ریزی سفرهای شهرستانی و مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، مسائل و موضوعات این شهرستان بررسی و برای روز سفر آماده شد.

در این جلسه مهمترین مطالبات شهروندان هرسینی و مشکلات این شهرستان که طی بازدیدهای میدانی هفته‌های اخیر احصا و جمع بندی شده بود، در گفت‌وگو با مدیران کل استان، بررسی و راهکارهای عملیاتی آن در قالب مصوبات اجرایی دسته بندی شد.