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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۴

«پُل» به دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت راه یافت

«پُل» به دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت راه یافت

بوشهر- نمایش پُل به کارگردانی شیما جوادپور هنرمند بوشهری به بخش صحنه‌ای دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شیما جوادپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نمایش «پُل» از میان آثار ارسالی به دبیرخانه دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت موفق به حضور در مرحله نهایی بخش صحنه‌ای این رویداد شد.

وی اظهار کرد: محمد رحمانیان به عنوان نویسنده موضوع نمایش «پُل» را برگزفته از واقعه عاشورا و آئین‌های دینی مذهبی به نگارش درآورده است.

جوادپور بیان کرد: نمایش پل داستان مرد پل‌سازی را روایت می‌کند که پلی می‌سازد تا امام حسین (ع) و یارانش از روی آن گذر کنند اما این پل راهی برای عبور اشقیاء می‌شود و در ادامه این داستان منتقم از طرف مختار مأمور می‌شود تا از پل‌ساز انتقام بگیرد.

وی فاطمه رشیدی و آوا محمدی را بازیگران خردسال نمایش معرفی کرد و افزود: سهیل عرب، حجت محمدی، زینب نبات خور، آرین برجیان، احمدرضا قربانی، سارا احمدی، زهرا صادقی زاده، ساعد احمدنیا، قاسم رشیدی، مرتضی فیروزی و کوروش زنگوئی دیگر بازیگران این اثر هنری هستند.

کارگردان نمایش «پُل» عنوان کرد: همچنین آثار منتخب این سوگواره در بستر فضای مجازی به نمایش گذاشته شده است.

لازم به توضیح است دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت اختتامیه نیز ۹ تا ۱۱ دی ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5973947

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