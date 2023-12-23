«پُل» به دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، شیما جوادپور صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نمایش «پُل» از میان آثار ارسالی به دبیرخانه دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت موفق به حضور در مرحله نهایی بخش صحنه‌ای این رویداد شد.

وی اظهار کرد: محمد رحمانیان به عنوان نویسنده موضوع نمایش «پُل» را برگزفته از واقعه عاشورا و آئین‌های دینی مذهبی به نگارش درآورده است.

جوادپور بیان کرد: نمایش پل داستان مرد پل‌سازی را روایت می‌کند که پلی می‌سازد تا امام حسین (ع) و یارانش از روی آن گذر کنند اما این پل راهی برای عبور اشقیاء می‌شود و در ادامه این داستان منتقم از طرف مختار مأمور می‌شود تا از پل‌ساز انتقام بگیرد.

وی فاطمه رشیدی و آوا محمدی را بازیگران خردسال نمایش معرفی کرد و افزود: سهیل عرب، حجت محمدی، زینب نبات خور، آرین برجیان، احمدرضا قربانی، سارا احمدی، زهرا صادقی زاده، ساعد احمدنیا، قاسم رشیدی، مرتضی فیروزی و کوروش زنگوئی دیگر بازیگران این اثر هنری هستند.

کارگردان نمایش «پُل» عنوان کرد: همچنین آثار منتخب این سوگواره در بستر فضای مجازی به نمایش گذاشته شده است.

لازم به توضیح است دومین سوگواره ملی تئاتر مجازی نینوائیان رشت اختتامیه نیز ۹ تا ۱۱ دی ماه برگزار خواهد شد.