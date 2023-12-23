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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

ورود تکنسین‌های فن‌ورز در راستای ساخت و ساز بتن مقاوم

ورود تکنسین‌های فن‌ورز در راستای ساخت و ساز بتن مقاوم

رییس مرکز تحقیقات بتن از اهمیت بکارگیری فن ورزان ماهر در فنون تخصصی فناوری بتن تولید شده و ساخت و سازهای بتنی که نقش بی بدیلی در مقاومت مسکن وسازه ها دارند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدوند رییس مرکز تحقیقات بتن و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص اهمیت بکارگیری فن‌ورزان در راستای ساخت و ساز ایمن ساختمان‌ها، گفت: تصویب قانون آموزش فعال مهارتی اشتغال و بکارگیری فن‌ورز ماهر (تکنسین) منافع ملی بسیار ضروری است دارای صلاحیت شایستگی مهارت‌های فنون تخصصی فناوری و مهندس حرفه‌های در تولید بتن و ساخت و سازهای بتنی ایمن و با دوام مقاوم در تأمین منافع ملی بسیار ضروری است.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در ادامه تاکید کرد: مرکز تحقیقات بتن ایران «متب» با آگاهی از شرایط بحرانی عدم وجود فن‌ورز ماهر در فنون تخصصی فناوری و مهندس حرفه‌ای در جامعه فنی و مهندسی رشته عمران کشور همواره بر تربیت بیشتر نیروی انسانی فرهنگی متخصص و ماهر در صنعت ساخت و ساز کشور تاکید مضاعف دارد.

وی از برگزاری بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین‌المللی بتن (ACI)_ شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله، مرکز تحقیقات بتن ایران روزهای پنجم و ششم دی ماه سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا شناخت و کاربرد مناسب مواد مصالح بتن و فرآورده‌های بتنی و بکارگیری درست ابزارهای تولید بتن و اجرای ساخت و سازهای بتنی طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی اجباری ۶۰۴۴ و اجرای نظام بازرسی و کنترل کیفیت بتن و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله آتش سوزی و پدافند غیر عامل در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مرکز تحقیقات بتن ایران تاکید کرد از آنجا که دغدغه و مساله اصلی جامعه فنی و مهندسی رشته عمران کشور ارتقا کیفیت بتن تولید شده و ساخت‌های بتنی با دوام و مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی نیازمند متخصصان ایرانی همچون فن ورزان و مهندسان حرفه‌های ماهر، است، لذا درصدد هستیم بیست و ششمین همایش سالانه انجمن علمی بین‌المللی بتن شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مسائل و مشکلات مربوط به تربیت تکنسین و یا فن‌ورزان مورد بحث و بررسی، کارشناسان متخصصان اساتید و دانشجویان رشته‌های مهندسی عمران قرار گیرد.

رییس مرکز تحقیقات بتن ایران تاکید کرد جامعه فنی و مهندسی عمران کشور همواره برای ارتقای کیفیت بتن ساخته شده و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی در تلاش است ولی در این راستا کشور به نیروی انسانی متخصص فن‌ورز و مهندس حرفه‌ای و ماهر نیاز دارد. عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان افزود آسیب پذیری و بحران جامعه امروز ایران عدم رابطه بین دانش مهندسی با مهندسان و مهارت‌های فنون تخصصی فناوری و کاربردی آن با فن ورزهای متخصص است و تنها راه برون رفت از این چالش بکارگیری فن ورزها و مهندسان صلاحیت دار شایسته با اخلاق حرفه‌های همراه با اجرای قوانین و استانداردهای ملی عملی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز جوانان ایرانی دانش آموخته باید واقعیت‌های موجود جامعه جهانی قرن بیست و یکم و ایران را بهتر متوجه شوند تا بتوانند خود را برای رویارویی با بحران‌های موجود در روند شکل‌گیری الگوی شناختی، فراملی در نظم نوین جهانی پس‌از دوره کرونا آماده کنند.

کد مطلب 5973963
زهره آقاجانی

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