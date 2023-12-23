به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی احمدوند رییس مرکز تحقیقات بتن و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص اهمیت بکارگیری فن‌ورزان در راستای ساخت و ساز ایمن ساختمان‌ها، گفت: تصویب قانون آموزش فعال مهارتی اشتغال و بکارگیری فن‌ورز ماهر (تکنسین) منافع ملی بسیار ضروری است دارای صلاحیت شایستگی مهارت‌های فنون تخصصی فناوری و مهندس حرفه‌های در تولید بتن و ساخت و سازهای بتنی ایمن و با دوام مقاوم در تأمین منافع ملی بسیار ضروری است.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در ادامه تاکید کرد: مرکز تحقیقات بتن ایران «متب» با آگاهی از شرایط بحرانی عدم وجود فن‌ورز ماهر در فنون تخصصی فناوری و مهندس حرفه‌ای در جامعه فنی و مهندسی رشته عمران کشور همواره بر تربیت بیشتر نیروی انسانی فرهنگی متخصص و ماهر در صنعت ساخت و ساز کشور تاکید مضاعف دارد.

وی از برگزاری بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین‌المللی بتن (ACI)_ شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله، مرکز تحقیقات بتن ایران روزهای پنجم و ششم دی ماه سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا شناخت و کاربرد مناسب مواد مصالح بتن و فرآورده‌های بتنی و بکارگیری درست ابزارهای تولید بتن و اجرای ساخت و سازهای بتنی طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی اجباری ۶۰۴۴ و اجرای نظام بازرسی و کنترل کیفیت بتن و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله آتش سوزی و پدافند غیر عامل در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مرکز تحقیقات بتن ایران تاکید کرد از آنجا که دغدغه و مساله اصلی جامعه فنی و مهندسی رشته عمران کشور ارتقا کیفیت بتن تولید شده و ساخت‌های بتنی با دوام و مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی نیازمند متخصصان ایرانی همچون فن ورزان و مهندسان حرفه‌های ماهر، است، لذا درصدد هستیم بیست و ششمین همایش سالانه انجمن علمی بین‌المللی بتن شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مسائل و مشکلات مربوط به تربیت تکنسین و یا فن‌ورزان مورد بحث و بررسی، کارشناسان متخصصان اساتید و دانشجویان رشته‌های مهندسی عمران قرار گیرد.

رییس مرکز تحقیقات بتن ایران تاکید کرد جامعه فنی و مهندسی عمران کشور همواره برای ارتقای کیفیت بتن ساخته شده و ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابر زلزله و آتش سوزی در تلاش است ولی در این راستا کشور به نیروی انسانی متخصص فن‌ورز و مهندس حرفه‌ای و ماهر نیاز دارد. عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان افزود آسیب پذیری و بحران جامعه امروز ایران عدم رابطه بین دانش مهندسی با مهندسان و مهارت‌های فنون تخصصی فناوری و کاربردی آن با فن ورزهای متخصص است و تنها راه برون رفت از این چالش بکارگیری فن ورزها و مهندسان صلاحیت دار شایسته با اخلاق حرفه‌های همراه با اجرای قوانین و استانداردهای ملی عملی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز جوانان ایرانی دانش آموخته باید واقعیت‌های موجود جامعه جهانی قرن بیست و یکم و ایران را بهتر متوجه شوند تا بتوانند خود را برای رویارویی با بحران‌های موجود در روند شکل‌گیری الگوی شناختی، فراملی در نظم نوین جهانی پس‌از دوره کرونا آماده کنند.