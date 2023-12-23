مصلحان و بزرگان عشایر خوزستان در امر صلح و سازش جایگاه مهمی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: مصلحان و بزرگان در موضوع صلح و سازش، به صورت سنتی و خودجوش همواره نقش میانجی را برای ایجاد اصلاح ذات البین ایفا کرده‌اند و به عنوان ستون اجتماعی نقش مهمی را در این امر خیرخواهانه دارند.

وی افزود: خواستگاه تأسیس شورای حل اختلاف در خوزستان و برگرفته از محاسن عشایر و اقوام این استان است و این محاسن در حال حاضر تبدیل به یک رکن اصلی قوه قضائیه شده است.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان ادامه داد: نهاد مردمی شورای حل اختلاف این استان با مشارکت و همکاری معتمدان، ریش سفیدان و انسان‌های پرتلاش و صبور، مانند سران عشایر، طوایف، سادات و بزرگان، صلح و آشتی را در میان مردم برقرار کرده و مشارکت مردم را در امر قضاوت تجلی می‌بخشد؛ لذا تأثیرگذاری آنان در امر صلح و سازش بر کسی پوشیده نیست.

حجت الاسلام امانت بهبهانی بیان کرد: عشایر و مردم خوزستان اهل اخوت، برادری و گذشت بوده و سران عشایر، طوایف، سادات و بزرگان استان به خاطر سعی در از بین بردن کینه و دشمنی دارای جایگاه بالایی بین مردم هستند.

وی در ادامه مهمان نوازی، تلاش و کوشش، شجاعت، صبوری، مقاومت و ایستادگی را نمونه‌های بارز عشایر و اقوام خوزستان دانست و گفت: شور با وجود عشایر ولایی و غیور به مظهر اقتدار، مقاومت و ایستادگی تبدیل شده و همواره ثابت کرده‌اند که برای حفظ ارزشهای اسلامی و دفاع از آرمان‌ها نظام مقدس متحد هستند.

حجت الاسلام امانت بهبهانی تصریح کرد: عرف و فرهنگ صحیح موجود بین عشایر خوزستان در امر صلح و سازش، حفظ آرامش و امنیت در استان مؤثر واقع شده به طوری که با وساطت بزرگان و سران عشایر از وقوع جرایم پیشگیری و تعداد زیادی از پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شده است.

وی تاکید کرد: صلح و سازش در جامعه کار با برکتی است که آثار آن نه فقط برای دو طرف یک اختلاف بلکه برای جامعه منشأ خیر می‌تواند باشد و در این حوزه نباید منتظر دعوت کسی باشیم که بین دو نفر یا دو طایفه مصالحه برقرار کند بلکه باید از خودمان در این امر خداپسندانه شروع کنیم و در جمع مصلحان در این حیطه پیش قدم شویم.