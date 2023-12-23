واکنش رمضانی به تخریب کتابخانه عمومی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود به تخریب کتابخانه عمومی اصلی غزه در پی بمباران رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

مشروح متن این پیام را در ادامه می‌خوانید:

«چند روز پیش در میان تمام جنایات کوچک و بزرگ رژیم و کشتار بی‌رحمانه و دور از انسانیت صهیون، بزرگترین کتابخانه نوار غزه که به کتابخانه عمومی شهر غزه معروف است و مدارک و کتاب‌های تاریخی زیادی را در خود جای داده بود و ساکنین این شهر، از آن به تاریخ و حال حاضر کشور یاد می‌کنند، توسط سربازان رژیم مورد حمله واقع و تخریب شد.

کتابخانه نه محل نگهداری مجروحین بود، نه مکان پناه گرفتن مردم و نه اطلاعاتی داشتند که از آن استفاده نظامی می‌کنند! ولی رژیم از تخریب آن هم نگذشت. کتابخانه آگاهی‌بخش بود، امیدآفرین و سرگرم‌کننده. کتابخانه هویت‌بخش است و تاریخ‌ساز و صهیون همین قدر که از سلاح و ساختار نظامی در ترس است و همین میزان که از مردم فلسطین در وحشت است، هر آنچه که از جهت فرهنگی و هویتی مقاومت را تقویت کند و اصالت فلسطین را تأیید؛ آنها را به وحشت می‌اندازد و در پی حذف آن برمی‌آیند. این مسئله هم یکی دیگر از نقاط پررنگ مشترک آنها و داعش است. ضمن اینکه سازمان‌های بین‌المللی همچون سایر موارد، که در برابر جنایت‌های هر روزه توسط رژیم سکوت می‌کردند، در مورد این جنایت نیز سکوت می‌کنند و نظاره‌گرند.

البته سابقه‌ی مشابه این جنایت در سال ۲۰۱۴ با تخریب دو کتابخانه در بیت حانون و رفح در کارنامه خونین و ننگین رژیم موجود است. کتابخانه عمومی محیط امنِ مردمی، در جهت فرهنگ و در خدمت عموم جامعه است با نقشی هویت‌آفرین و فضایی اثربخش، رژیم صهیون در جهت افشای چهره حقیقی خود تیک درندگی در این زمینه را هم گرفت.»