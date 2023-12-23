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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

قاتل فراری در شهرستان صحنه دستگیر شد

قاتل فراری در شهرستان صحنه دستگیر شد

کرمانشاه- ماموران انتظامی کنگاور با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری شخصی شدند که پس از ارتکاب قتل به شهرستان صحنه گریخته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری خانوادگی منجر به قتل، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

مأموران پلیس آگاهی کنگاور در تحقیقات ابتدایی دریافتند مقتول یک زن است که توسط همسر خود به قتل رسیده و فرد قاتل نیز متواری شده است.

مأموران در ادامه و با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل متواری در شهرستان صحنه شده و پس از هماهنگی‌های لازم به این شهر اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

متهم دستگیر شده در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل همسرش اعتراف و انگیزه اش را از این کار اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

در این راستا پرونده‌ای تشکیل و قاتل دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 5973995

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